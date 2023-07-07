Путин посетит саммит «Россия – Африка»
Президент России Владимир Путин посетит саммит «Россия – Африка», который пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге, сейчас к мероприятию идет активная подготовка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас ведется активная подготовка к этому форуму. Мы ожидаем весьма и весьма представительное мероприятие с весьма насыщенной повесткой дня и с множеством мероприятий на полях этого саммита», – сказал он, утвердительно ответив на вопрос, планирует ли Путин поддержать саммит.
Саммит «Россия – Африка» пройдет 27–28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля. Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия нюансировкой программы.
На саммит приедут лидеры африканских стран, в том числе президент Мозамбика Филипе Ньюси, с которым у Путина запланирована встреча. Также Путин пригласил президента Эритреи Исайяса Афеворки принять участие в саммите.
В конце марта президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире». Глава государства сказал, что первый саммит «Россия – Африка», который проходил в Сочи в 2019 г., позволил России оживить связи с государствами континента. Москва «всегда уделяла и будет уделять первоочередное внимание сотрудничеству с африканскими государствами», отметил президент, назвав это одним из неизменных приоритетов российской внешней политики.