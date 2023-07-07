Газета
Политика

Путин посетит саммит «Россия – Африка»

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетит саммит «Россия – Африка», который пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге, сейчас к мероприятию идет активная подготовка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас ведется активная подготовка к этому форуму. Мы ожидаем весьма и весьма представительное мероприятие с весьма насыщенной повесткой дня и с множеством мероприятий на полях этого саммита», – сказал он, утвердительно ответив на вопрос, планирует ли Путин поддержать саммит.

Саммит «Россия – Африка» пройдет 27–28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля. Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия нюансировкой программы.

На саммит приедут лидеры африканских стран, в том числе президент Мозамбика Филипе Ньюси, с которым у Путина запланирована встреча. Также Путин пригласил президента Эритреи Исайяса Афеворки принять участие в саммите.

Ранее по теме: Почетным гостем на саммите «Россия – Африка» может стать президент ЮАР Сирил Рамафоса

В конце марта президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире». Глава государства сказал, что первый саммит «Россия – Африка», который проходил в Сочи в 2019 г., позволил России оживить связи с государствами континента. Москва «всегда уделяла и будет уделять первоочередное внимание сотрудничеству с африканскими государствами», отметил президент, назвав это одним из неизменных приоритетов российской внешней политики.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных