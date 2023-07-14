Эрдоган заявил о согласии с Путиным в необходимости продления зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип согласен с позицией президента России Владимира Путина о том, что зерновая сделка должна быть продлена, передает Reuters.
По словам турецкого лидера, Анкара надеется на продление черноморской сделки после 17 июля благодаря усилиям ООН и Турции. Помимо этого, Эрдоган сегодня также сообщил о подготовке к визиту Путина в августе.
12 июля Эрдоган сообщил, что сейчас идет обсуждение некоторых предложений по зерновой сделке, которые были высказаны Путиным. На следующий день, 13 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что российский и турецкий лидеры уже давно обсуждали обоюдную готовность работать «независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре».
Помимо этого, 12 июля представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о том, что генсек Антониу Гутерриш 11 июля направил письмо президенту России Владимиру Путину. По словам Дюжаррика, целью этого письма является устранение «препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, <...> а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю». Дюжаррик отметил, что российская сторона уже получила письмо и в настоящий момент рассматривает его.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки, которая касается поставок российской продукции, не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.
В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. В Кремле ранее сообщали, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. 10 июля Песков подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу не поменялась.