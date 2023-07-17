Президент России пообещал ответить Украине на теракт на Крымском мосту

Путин подчеркнул, что этот теракт был не только «бессмысленным с военной точки зрения <...> но и жестоким, так как погибли невинные гражданские лица». По словам главы государства, Крымский мост давно не используется для военных перевозок. «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – сказал президент.