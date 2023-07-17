Президент России пообещал ответить Украине на теракт на Крымском мосту
Ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации.
Путин подчеркнул, что этот теракт был не только «бессмысленным с военной точки зрения <...> но и жестоким, так как погибли невинные гражданские лица». По словам главы государства, Крымский мост давно не используется для военных перевозок. «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – сказал президент.
Крымский мост был атакован ночью 17 июля украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».