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Президент России пообещал ответить Украине на теракт на Крымском мосту

Ведомости

Ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации.

Путин подчеркнул, что этот теракт был не только «бессмысленным с военной точки зрения <...> но и жестоким, так как погибли невинные гражданские лица». По словам главы государства, Крымский мост давно не используется для военных перевозок. «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – сказал президент.

Крымский мост был атакован ночью 17 июля украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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