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ВТБ планирует начать интеграцию клиентов «Открытия» в IV квартале 2023 года

Ведомости

Банк ВТБ планирует начать интеграцию розничного бизнеса «ФК Открытие» в IV квартале 2023 г. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заместитель председателя кредитной организации Анатолий Печатников.

«Полностью объединение мы планируем завершить к концу 2024 г. Но первые мероприятия по объединению клиентов мы уже начнем в IV квартале текущего. Мы предложим 300 000 клиентам, которые имеют кредиты в банке "Открытие", перейти уже полностью на обслуживание в ВТБ», – отметил Печатников.

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Процесс объединения клиентов будет происходить постепенно весь 2024 г. ВТБ рассчитывает, что все 3 млн клиентов «Открытия» перейдут на обслуживание в инфраструктуру госбанка. В течение следующего года также планируется перебрендировать отделения «Открытия», которые начнут работать в конструкции ВТБ.

В 2022 г. стало известно, что ЦБ России продаст принадлежащий ему «ФК Открытие» госбанку ВТБ за 340 млрд руб. В рамках сделки ВТБ должен был заплатить за «ФК Открытие» 233,1 млрд руб. денежными средствами, а 106,9 млрд руб. внести в виде ОФЗ. Вскоре ВТБ выкупил у ЦБ 100% акций «ФК Открытие».

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Тогда в пресс-службе «ФК Открытие» уточняли, что интеграция бизнеса займет до года и в 2023 г. банк продолжит работать, выполняя утвержденный наблюдательным советом бизнес-план и задачи по развитию. В феврале этого года президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин говорил, что интеграция «ФК Открытие» в структуру группы ВТБ займет не менее полутора-двух лет.

В июне Костин рассказывал, что в рамках слияния финансовых групп ВТБ и «ФК Открытие» входят планы по объединению брокерских компаний, которые принадлежат каждой из групп – «ВТБ Мои инвестиции» и «Открытие инвестиции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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