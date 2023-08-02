ВТБ планирует начать интеграцию клиентов «Открытия» в IV квартале 2023 года

Тогда в пресс-службе «ФК Открытие» уточняли, что интеграция бизнеса займет до года и в 2023 г. банк продолжит работать, выполняя утвержденный наблюдательным советом бизнес-план и задачи по развитию. В феврале этого года президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин говорил, что интеграция «ФК Открытие» в структуру группы ВТБ займет не менее полутора-двух лет.