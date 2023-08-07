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Глава МИД Ирана опроверг данные о поставке беспилотников России

Ведомости

Иран никогда не поставлял России беспилотники и оружие. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает телеканал NHK. 

«[Во время] конфликта на Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России», – подчеркнул он на пресс-конференции в Токио (цитата по ТАСС). Иранский министр находится с визитом в Японии, где у него запланированы переговоры с  коллегой Ёсимасой Хаяси.

Амир Абдоллахиян добавил, что Иран сотрудничает с Россией в различных областях, включая торговлю, экономику и туризм. По его словам, РФ является для республики «важной соседней страной».

Глава иранского МИДа также обратил внимание, что именно снабжение оружием Киева со стороны Европы и США «приводит к дальнейшим разрушениям и бойне». 

Ранее российские и иранские власти неоднократно отрицали поставки иранских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в ходе спецоперации используется «российская техника с российскими наименованиями». Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал «информационным вбросом». 

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При этом в ноябре 2022 г. Иран признал, что передал России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине. В декабре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что иранские дроны на Украине не применялись.

В Еврокомиссии ранее утверждали, что обладают доказательствами поставок иранских беспилотников России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что западные страны не могут и не пытаются привести доказательства передачи. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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