Глава МИД Ирана опроверг данные о поставке беспилотников России
Иран никогда не поставлял России беспилотники и оружие. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает телеканал NHK.
«[Во время] конфликта на Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России», – подчеркнул он на пресс-конференции в Токио (цитата по ТАСС). Иранский министр находится с визитом в Японии, где у него запланированы переговоры с коллегой Ёсимасой Хаяси.
Амир Абдоллахиян добавил, что Иран сотрудничает с Россией в различных областях, включая торговлю, экономику и туризм. По его словам, РФ является для республики «важной соседней страной».
Глава иранского МИДа также обратил внимание, что именно снабжение оружием Киева со стороны Европы и США «приводит к дальнейшим разрушениям и бойне».
Ранее российские и иранские власти неоднократно отрицали поставки иранских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в ходе спецоперации используется «российская техника с российскими наименованиями». Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал «информационным вбросом».
При этом в ноябре 2022 г. Иран признал, что передал России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине. В декабре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что иранские дроны на Украине не применялись.
В Еврокомиссии ранее утверждали, что обладают доказательствами поставок иранских беспилотников России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что западные страны не могут и не пытаются привести доказательства передачи.