Глава МИД Ирана опроверг данные о поставке беспилотников России

«[Во время] конфликта на Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России», – подчеркнул он на пресс-конференции в Токио (цитата по ТАСС). Иранский министр находится с визитом в Японии, где у него запланированы переговоры с коллегой Ёсимасой Хаяси.