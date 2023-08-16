Газета
Политика

ЕС передаст Украине и Молдавии предназначенные России и Белоруссии 135 млн евро

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) решила передать Молдавии и Украине 135 млн евро, которые были предназначены для реализации программ сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

135 млн евро были запланированы в рамках программы по стимулированию сотрудничества между регионами в Европейском союзе и за его пределами – Interreg. Средства были рассчитаны на период с 2021 г. по 2027 г.

ЕК решила перевести эти деньги на реализацию программ ЕС с Украиной и Молдавией, что позволит укрепить сотрудничество с этими странами, отметила комиссар по политике сплочения и реформам Элиза Феррейра.

Ранее по теме: Посол Украины усомнилась в вечной поддержке Киева со стороны США

В сообщении говорится, что финансирование может поддержать развитие транспортных связей, услуг здравоохранения, образовательные и исследовательские проекты и др.

После начала спецоперации на Украине в марте 2022 г. комиссия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссии в рамках программ Interreg. В связи с этим уже было перераспределено 26 млн евро в пользу Украины и Молдавии.

Евросоюз начал вводить санкции против России с 2014 г., с февраля 2022 г. они были значительно расширены. 20 июля 2023 г. Совет ЕС принял решение продлить на полгода ограничительные меры, направленные против конкретных секторов экономики России. Как сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, западные страны заморозили 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных