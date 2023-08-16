ЕС передаст Украине и Молдавии предназначенные России и Белоруссии 135 млн евро
Европейская комиссия (ЕК) решила передать Молдавии и Украине 135 млн евро, которые были предназначены для реализации программ сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
135 млн евро были запланированы в рамках программы по стимулированию сотрудничества между регионами в Европейском союзе и за его пределами – Interreg. Средства были рассчитаны на период с 2021 г. по 2027 г.
ЕК решила перевести эти деньги на реализацию программ ЕС с Украиной и Молдавией, что позволит укрепить сотрудничество с этими странами, отметила комиссар по политике сплочения и реформам Элиза Феррейра.
В сообщении говорится, что финансирование может поддержать развитие транспортных связей, услуг здравоохранения, образовательные и исследовательские проекты и др.
После начала спецоперации на Украине в марте 2022 г. комиссия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссии в рамках программ Interreg. В связи с этим уже было перераспределено 26 млн евро в пользу Украины и Молдавии.
Евросоюз начал вводить санкции против России с 2014 г., с февраля 2022 г. они были значительно расширены. 20 июля 2023 г. Совет ЕС принял решение продлить на полгода ограничительные меры, направленные против конкретных секторов экономики России. Как сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, западные страны заморозили 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.