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Делегация Минобороны РФ прибыла в Ливию с первым официальным визитом

Ведомости

Российская делегация Министерства обороны во главе с заместителем министра генералом-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию. Об этом сообщила пресс-служба российского военного министерства.

Военная делегация прибыла в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара. Визит был подготовлен по итогам переговоров двух стран в рамках форума «Армия-2023» и XXI Московской международной конференции по безопасности.

В Минобороны подчеркнули, что это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию. Стороны планируют обсудить перспективы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и «другие вопросы совместных действий».

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28 июля президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи. В ходе встречи, которая прошла в рамках саммита «Россия – Африка» Менфи заявил, что президентский совет заинтересован в надежной стабилизации в стране и назвал принципиальным моментов вопрос с выводом из Ливии наемников. Он также подчеркнул, что нацелен на договоренности, которые были достигнуты по Ливии, в том числе и проведение выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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