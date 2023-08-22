Делегация Минобороны РФ прибыла в Ливию с первым официальным визитом
Российская делегация Министерства обороны во главе с заместителем министра генералом-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию. Об этом сообщила пресс-служба российского военного министерства.
Военная делегация прибыла в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара. Визит был подготовлен по итогам переговоров двух стран в рамках форума «Армия-2023» и XXI Московской международной конференции по безопасности.
В Минобороны подчеркнули, что это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию. Стороны планируют обсудить перспективы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и «другие вопросы совместных действий».
28 июля президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи. В ходе встречи, которая прошла в рамках саммита «Россия – Африка» Менфи заявил, что президентский совет заинтересован в надежной стабилизации в стране и назвал принципиальным моментов вопрос с выводом из Ливии наемников. Он также подчеркнул, что нацелен на договоренности, которые были достигнуты по Ливии, в том числе и проведение выборов.