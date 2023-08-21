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Политика

Военная делегация Ирана приехала в Москву для обсуждения сотрудничества

Ведомости

Военная делегация Ирана во главе с командиром сухопутных войск бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества по линии сухопутных войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов с целью повышения боеготовности ВС России и Ирана. По итогам встречи была достигнута договоренность о наращивании сотрудничества в разных областях. 

По словам главнокомандующего сухопутными войсками России генерала армии Олега Салюкова, Москва рассматривает Тегеран как стратегического партнера России на Ближнем Востоке. «Постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства», – подчеркнул Салюков.

Военная делегация Ирана прибыла в Москву 21 августа. Перед началом переговоров состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в центре города. В ходе своего визита иранская делегация также посетит вузы сухопутных войск и предприятия ОПК.

Это не первый визит высокопоставленного военнослужащего в Россию. В частности, в конце июня по приглашению российской стороны в Москву прибыла делегация во главе с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Ахмадом Реза Раданом. В ходе переговоров стороны выразили готовность обмениваться опытом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и организованной контрабандой, а также в борьбе с различными преступлениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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