Военная делегация Ирана приехала в Москву для обсуждения сотрудничества

Это не первый визит высокопоставленного военнослужащего в Россию. В частности, в конце июня по приглашению российской стороны в Москву прибыла делегация во главе с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Ахмадом Реза Раданом. В ходе переговоров стороны выразили готовность обмениваться опытом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и организованной контрабандой, а также в борьбе с различными преступлениями.