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Япония, США и Канада начали военные учения в районе Курильских островов

Ведомости

21 августа Япония, США и Канада начали совместные военно-морские учения в районе от восточного побережья Курильских островов. Об этом сообщили Силы самообороны Японии.

Целью учений является совершенствование тактических навыков Морских сил и укрепление сотрудничества с Военно-морскими силами (ВМС) США и Канады, говорится в заявлении.

Учения будут проходить до 28 августа. В них принимают участие от Морских сил Японии эсминец «Хьюга», от ВМС США – эсминец «Бенфолд», от ВМС Канады – фрегаты «Оттава» и «Ванкувер», а также судно «Астерикс».

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Мероприятия пройдут в районе от восточного побережья Курильских островов до японского региона Южное Канто.

В июне Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы Народной освободительной армии Китая (ВВС НОАК) провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана. В Минобороны РФ подчеркнули, что во время совместного патрулирования самолеты не нарушали границы воздушного пространства иностранных государств. В ведомстве также отметили, что патрулирование осуществлялось в рамках реализации плана по военному сотрудничеству на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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