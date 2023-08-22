Япония, США и Канада начали военные учения в районе Курильских островов

В июне Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы Народной освободительной армии Китая (ВВС НОАК) провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана. В Минобороны РФ подчеркнули, что во время совместного патрулирования самолеты не нарушали границы воздушного пространства иностранных государств. В ведомстве также отметили, что патрулирование осуществлялось в рамках реализации плана по военному сотрудничеству на 2023 г.