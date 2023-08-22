Япония, США и Канада начали военные учения в районе Курильских островов
21 августа Япония, США и Канада начали совместные военно-морские учения в районе от восточного побережья Курильских островов. Об этом сообщили Силы самообороны Японии.
Целью учений является совершенствование тактических навыков Морских сил и укрепление сотрудничества с Военно-морскими силами (ВМС) США и Канады, говорится в заявлении.
Учения будут проходить до 28 августа. В них принимают участие от Морских сил Японии эсминец «Хьюга», от ВМС США – эсминец «Бенфолд», от ВМС Канады – фрегаты «Оттава» и «Ванкувер», а также судно «Астерикс».
Мероприятия пройдут в районе от восточного побережья Курильских островов до японского региона Южное Канто.
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