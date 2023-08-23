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Глава МИД ЮАР: страны БРИКС договорились о принципах расширения

Ведомости

Страны БРИКС приняли документ, который обозначает ключевые принципы вступления в объединение других стран. Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в эфире министерского радио.   

«Мы договорились по вопросу расширения. У нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются руководящие принципы, процессы рассмотрения стран, желающих стать членами БРИКС», – отметила она (цитата по «Sputnik Африка»).

Она также отметила, что дополнительные детали по расширению будут представлены до окончания саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

В БРИКС входят пять стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ранее в МИД ЮАР сообщали, что 23 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС.

Ранее по теме: Путин выступил на саммите БРИКС по видеосвязи. Главное

Президент ЮАР Сирил Рамафоса накануне саммита заявил, что его страна поддерживает расширение альянса. Аналогичной позиции придерживается и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В поддержку расширения БРИКС и присоединения к нему новых партнеров выступил и Пекин. Индия также поддержала расширение альянса на «основе консенсуса».

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В Кремле ранее заявляли, что Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе саммита БРИКС будет обсуждаться, в какой форме и в каком объеме это может происходить.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге в очном формате впервые за три года. Россию на мероприятии очно представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует по видеосвязи. В ходе своего выступления 23 августа он отметил, что Россия готова способствовать расширению круга участников БРИКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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