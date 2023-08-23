Глава МИД ЮАР: страны БРИКС договорились о принципах расширения

В Кремле ранее заявляли, что Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе саммита БРИКС будет обсуждаться, в какой форме и в каком объеме это может происходить.