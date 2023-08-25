Лукашенко заявил, что Пригожин не просил гарантий безопасности для себя

После этого СМИ неоднократно писали, что Пригожин все еще находится на территории России. Информацию о том, что основатель ЧВК не в Белоруссии, подтверждал и Лукашенко в начале июля. В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина. На вопрос, не является ли в этом случае неуход Пригожина в Белоруссию нарушением условий соглашения о прекращении мятежа, Песков отказался отвечать.