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Лукашенко заявил, что Пригожин не просил гарантий безопасности для себя

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя у Минска. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА». 

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», – сказал он. 

По словам Лукашенко, он касался этого вопроса в разговоре с Пригожиным дважды. Первый раз белорусский лидер предостерег основателя ЧВК в ходе переговоров на фоне попытки вооруженного мятежа. «Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!"», – пересказал Лукашенко разговор с Пригожиным. 

Тогда Пригожин заявил, что «погибнет героем», добавил президент Белоруссии. Второй разговор Лукашенко с основателем ЧВК состоялся, когда тот приезжал к нему с соратником и одним из руководителей «Вагнера» Дмитрием Уткиным. «Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите"», – отметил Лукашенко.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Лукашенко тогда участвовал в переговорах с Пригожиным. По итогам переговоров вечером того же дня стало известно о достигнутых договоренностях, согласно которым бойцы и техника ЧВК вернутся в тыловые лагеря, уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам он «уйдет в Белоруссию». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, гарантией этого является «слово президента России».

После этого СМИ неоднократно писали, что Пригожин все еще находится на территории России. Информацию о том, что основатель ЧВК не в Белоруссии, подтверждал и Лукашенко в начале июля. В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина. На вопрос, не является ли в этом случае неуход Пригожина в Белоруссию нарушением условий соглашения о прекращении мятежа, Песков отказался отвечать.

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23 августа самолет Embraer, на борту которого, по данным Росавиации, находился Пригожин, потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. Самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. По факту крушения СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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