Лукашенко заявил, что Пригожин не просил гарантий безопасности для себя
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя у Минска. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», – сказал он.
По словам Лукашенко, он касался этого вопроса в разговоре с Пригожиным дважды. Первый раз белорусский лидер предостерег основателя ЧВК в ходе переговоров на фоне попытки вооруженного мятежа. «Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!"», – пересказал Лукашенко разговор с Пригожиным.
Тогда Пригожин заявил, что «погибнет героем», добавил президент Белоруссии. Второй разговор Лукашенко с основателем ЧВК состоялся, когда тот приезжал к нему с соратником и одним из руководителей «Вагнера» Дмитрием Уткиным. «Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите"», – отметил Лукашенко.
В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Лукашенко тогда участвовал в переговорах с Пригожиным. По итогам переговоров вечером того же дня стало известно о достигнутых договоренностях, согласно которым бойцы и техника ЧВК вернутся в тыловые лагеря, уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам он «уйдет в Белоруссию». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, гарантией этого является «слово президента России».
После этого СМИ неоднократно писали, что Пригожин все еще находится на территории России. Информацию о том, что основатель ЧВК не в Белоруссии, подтверждал и Лукашенко в начале июля. В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина. На вопрос, не является ли в этом случае неуход Пригожина в Белоруссию нарушением условий соглашения о прекращении мятежа, Песков отказался отвечать.
23 августа самолет Embraer, на борту которого, по данным Росавиации, находился Пригожин, потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. Самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. По факту крушения СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).