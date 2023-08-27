В ЛДПР показали записку Жириновского с призывом отказаться от доллара

По мнению Чернышова, сейчас такой совет тоже стал бы «актуальным и логичным», а события в стране развиваются «именно так, как и говорил» Жириновский: Россия постепенно движется к отказу от доллара. Альтернатив в качестве валюты для международной торговли достаточно, добавил он.