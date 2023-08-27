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В ЛДПР показали записку Жириновского с призывом отказаться от доллара

Ведомости

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2018 г. призывал Россию отказаться от доллара. Записку с таким содержанием опубликовал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

По словам Чернышова, лидер партии призывал отказаться от американской валюты летом 2018 г. на фоне роста курса доллара. Тогда курс доллара продолжал расти: с 56,7 руб. в январе до 66 руб. в августе, напомнил вице-спикер Госдумы.

В своей записке Жириновский прописал три пункта: «Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. 3) Всех перевести на национальные валюты и языки».

По мнению Чернышова, сейчас такой совет тоже стал бы «актуальным и логичным», а события в стране развиваются «именно так, как и говорил» Жириновский: Россия постепенно движется к отказу от доллара. Альтернатив в качестве валюты для международной торговли достаточно, добавил он.

Жириновский руководил ЛДПР с 1990 г. Он скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. После смерти Жириновского председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий был избран новым председателем ЛДПР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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