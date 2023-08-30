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Политика

СМИ сообщили о приостановке соглашения о военном присутствии Франции в Нигере

Ведомости

Военное руководство Нигера приостановило действие соглашения о военном присутствии Франции в республике, передает телеканал Al Hadath. 

Помимо этого военный совет принял решение отменить действие комендантского часа, который был введен в Нигере с 27 июля.

26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Свои действия мятежники объяснили ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами. Тогда новым лидером стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 

31 июля ЭКОВАС, в который входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек. Вечером того же дня военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения. По словам представителя хунты Амаду Абрамана, два соседних государства стягивают к границам Нигера свои войска для подготовки интервенции.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил военный переворот в Нигере, назвав его «незаконным и очень опасным». Париж не признал власть мятежников и потребовал освободить арестованного президента страны Мохамеда Базума. В начале августа Париж эвакуировал своих граждан из Нигера, при этом выводить своих военных из страны Франция отказалась. Позже Нигер обвинил Францию в подготовке военной интервенции. 9 августа мятежники заявили, что Франция нарушила воздушное пространство республики. В Париже эти обвинения отвергли. 25 августа мятежники обязали посла в Нигере Сильвена Итте покинуть республику в течение 48 часов. В свою очередь Макрон сообщил, что посол останется в Нигере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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