СМИ сообщили о приостановке соглашения о военном присутствии Франции в Нигере
Военное руководство Нигера приостановило действие соглашения о военном присутствии Франции в республике, передает телеканал Al Hadath.
Помимо этого военный совет принял решение отменить действие комендантского часа, который был введен в Нигере с 27 июля.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Свои действия мятежники объяснили ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами. Тогда новым лидером стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани.
31 июля ЭКОВАС, в который входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек. Вечером того же дня военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения. По словам представителя хунты Амаду Абрамана, два соседних государства стягивают к границам Нигера свои войска для подготовки интервенции.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил военный переворот в Нигере, назвав его «незаконным и очень опасным». Париж не признал власть мятежников и потребовал освободить арестованного президента страны Мохамеда Базума. В начале августа Париж эвакуировал своих граждан из Нигера, при этом выводить своих военных из страны Франция отказалась. Позже Нигер обвинил Францию в подготовке военной интервенции. 9 августа мятежники заявили, что Франция нарушила воздушное пространство республики. В Париже эти обвинения отвергли. 25 августа мятежники обязали посла в Нигере Сильвена Итте покинуть республику в течение 48 часов. В свою очередь Макрон сообщил, что посол останется в Нигере.