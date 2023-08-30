СМИ сообщили о приостановке соглашения о военном присутствии Франции в Нигере

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил военный переворот в Нигере, назвав его «незаконным и очень опасным». Париж не признал власть мятежников и потребовал освободить арестованного президента страны Мохамеда Базума. В начале августа Париж эвакуировал своих граждан из Нигера, при этом выводить своих военных из страны Франция отказалась. Позже Нигер обвинил Францию в подготовке военной интервенции. 9 августа мятежники заявили, что Франция нарушила воздушное пространство республики. В Париже эти обвинения отвергли. 25 августа мятежники обязали посла в Нигере Сильвена Итте покинуть республику в течение 48 часов. В свою очередь Макрон сообщил, что посол останется в Нигере.