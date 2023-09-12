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Поезд Ким Чен Ына пересек границу с Россией

Ведомости

Поезд, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын направляется с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае, он движется на север. Об этом сообщает «РИА Новости». 

По данным агентства, бронированный поезд с оливковыми вагонами и желтой полосой переехал мост через Раздольную около 12:15 (5:15 мск). Согласно фотографиям, опубликованным ЦТАК и «Голосом Кореи», на такой же поезд Ким Чен Ын сел при отъезде из Пхеньяна. «РИА Новости» отмечает, что вагоны тянет локомотив с логотипом РЖД.

Ранее информацию о том, что поезд северокорейского лидера прошел через станцию Хасан, агентству подтвердил представитель администрации приграничного одноименного поселка. Он не уточнил, во сколько именно состав пересек границу. 

Что будет обсуждать Владимир Путин с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь президента России рассказал о некоторых подробностях встречи

11 сентября Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию, отметив, что он состоится «в ближайшие дни». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры с участием делегаций, при необходимости они также могут провести встречу один на один. По словам представителя Кремля, в первую очередь темой для обсуждения станут двусторонние отношения двух стран.

4 сентября NYT писала о возможном визите северокорейского лидера в Россию и переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина в рамках ВЭФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту информацию. 11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча президента Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября.

В предыдущий раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 г., тогда он встретился с Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран, а также первая поездка северокорейского лидера в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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