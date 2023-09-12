Поезд Ким Чен Ына пересек границу с Россией
Поезд, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын направляется с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае, он движется на север. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, бронированный поезд с оливковыми вагонами и желтой полосой переехал мост через Раздольную около 12:15 (5:15 мск). Согласно фотографиям, опубликованным ЦТАК и «Голосом Кореи», на такой же поезд Ким Чен Ын сел при отъезде из Пхеньяна. «РИА Новости» отмечает, что вагоны тянет локомотив с логотипом РЖД.
Ранее информацию о том, что поезд северокорейского лидера прошел через станцию Хасан, агентству подтвердил представитель администрации приграничного одноименного поселка. Он не уточнил, во сколько именно состав пересек границу.
11 сентября Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию, отметив, что он состоится «в ближайшие дни». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры с участием делегаций, при необходимости они также могут провести встречу один на один. По словам представителя Кремля, в первую очередь темой для обсуждения станут двусторонние отношения двух стран.
4 сентября NYT писала о возможном визите северокорейского лидера в Россию и переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина в рамках ВЭФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту информацию. 11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча президента Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября.
В предыдущий раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 г., тогда он встретился с Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран, а также первая поездка северокорейского лидера в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.