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Ким Чен Ын спецпоездом выехал из Пхеньяна в Россию

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян и направился в Россию во второй половине 10 сентября, сообщает радиостанция «Голос Кореи».

Ким Чен Ын направился в Россию спецпоездом. Его «будут сопровождать большие кадры партии, правительства и вооруженных сил», говорится в публикации.

4 сентября NYT сообщила о возможном визите северокорейского лидера в Россию и переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина в рамках ВЭФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту информацию.

Ранее по теме: Песков: Путин и Ким Чен Ын могут провести переговоры один на один

11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча президента Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября. На сайте Кремля также анонсировали визит лидера КНДР, но сообщили, что он состоится «в ближайшие дни».

Ранее сегодня Песков сообщил, что лидеры двух стран обсудят в первую очередь двухсторонние отношения.

В апреле 2019 г. Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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