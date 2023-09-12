Ким Чен Ын спецпоездом выехал из Пхеньяна в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян и направился в Россию во второй половине 10 сентября, сообщает радиостанция «Голос Кореи».
Ким Чен Ын направился в Россию спецпоездом. Его «будут сопровождать большие кадры партии, правительства и вооруженных сил», говорится в публикации.
4 сентября NYT сообщила о возможном визите северокорейского лидера в Россию и переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина в рамках ВЭФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту информацию.
11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча президента Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября. На сайте Кремля также анонсировали визит лидера КНДР, но сообщили, что он состоится «в ближайшие дни».
Ранее сегодня Песков сообщил, что лидеры двух стран обсудят в первую очередь двухсторонние отношения.
В апреле 2019 г. Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.