МИД РФ рассчитывает на дальнейшие гуманитарные поставки в Нагорный Карабах

Азербайджан 12 сентября обеспечил проезд гуманитарного груза Российского общества Красного Креста (РОКК) в подконтрольные армянской стороне районы Нагорного Карабаха, писали «Ведомости». 3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле заявили, что не могут согласиться с тезисами премьера, подчеркнув, что Россия является неотъемлемой частью региона.