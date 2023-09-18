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МИД РФ рассчитывает на дальнейшие гуманитарные поставки в Нагорный Карабах

Ведомости

МИД России рассчитывает, что гуманитарные поставки в Нагорный Карабах продолжатся, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой о доставке в Нагорный Карабах продовольствия и медикаментов.

Захарова рассказала, что 18 сентября в результате усилий Международного комитета Красного Креста и при участии российских миротворцев и МИД РФ в регион одновременно с обоих направлений были доставлены гуманитарные грузы.

«Ожидаем продолжения беспрепятственных и регулярных гуманитарных поставок в интересах местного населения», – говорится в сообщении.

Москва также рассчитывает на запуск диалога между Баку и властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в связи с улучшением гуманитарной ситуации, подчеркнула Захарова.

17 сентября власти НКР согласились на поставку гуманитарных грузов по Лачинскому коридору и Агдамской дороге.

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Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в декабре 2022 г., когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Кризис привел к смене руководства Нагорного Карабаха.

Азербайджан 12 сентября обеспечил проезд гуманитарного груза Российского общества Красного Креста (РОКК) в подконтрольные армянской стороне районы Нагорного Карабаха, писали «Ведомости». 3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле заявили, что не могут согласиться с тезисами премьера, подчеркнув, что Россия является неотъемлемой частью региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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