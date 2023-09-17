В Нагорном Карабахе согласились принять гуманитарные грузы через Лачин и Агдам

3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле не согласились с тезисами премьера, подчеркнув, что Россия является неотъемлемой частью региона. 15 сентября Песков сообщил, что в Нагорный Карабах уже поступила первая партия гуманитарного груза, организованная благодаря усилиям России.