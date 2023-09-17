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В Нагорном Карабахе согласились принять гуманитарные грузы через Лачин и Агдам

Ведомости

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на гуманитарные грузы по Лачинскому коридору и Агдамской дороге, сообщили в информационном центре республики.

«Учитывая углубляющуюся катастрофу и ситуацию с безопасностью в стране, власти Республики Арцах решили принять совместное предложение Степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста и командования российской миротворческой группировки по синхронной транспортировке гуманитарных грузов», – говорится в сообщении.

Организация поставки необходима как для «нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, так и для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Бердзорскому коридору».

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Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь обострилась в 2022 г., когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле не согласились с тезисами премьера, подчеркнув, что Россия является неотъемлемой частью региона. 15 сентября Песков сообщил, что в Нагорный Карабах уже поступила первая партия гуманитарного груза, организованная благодаря усилиям России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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