В Нагорном Карабахе согласились принять гуманитарные грузы через Лачин и Агдам
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на гуманитарные грузы по Лачинскому коридору и Агдамской дороге, сообщили в информационном центре республики.
«Учитывая углубляющуюся катастрофу и ситуацию с безопасностью в стране, власти Республики Арцах решили принять совместное предложение Степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста и командования российской миротворческой группировки по синхронной транспортировке гуманитарных грузов», – говорится в сообщении.
Организация поставки необходима как для «нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, так и для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Бердзорскому коридору».
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь обострилась в 2022 г., когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.
3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле не согласились с тезисами премьера, подчеркнув, что Россия является неотъемлемой частью региона. 15 сентября Песков сообщил, что в Нагорный Карабах уже поступила первая партия гуманитарного груза, организованная благодаря усилиям России.