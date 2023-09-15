Песков: Россия продолжит работать над разблокировкой Лачинского коридора

11 сентября Песков заявил, что Москва не боится потерять союзника в лице Еревана, потому что Россия и Армения по прежнему остаются близки. 12 сентября президент РФ Владимир Путин, комментируя нестабильную ситуацию в Нагорном Карабахе, назвал ключом проблемы признание Ереваном суверенитета Баку над этой территорией. 13 сентября Пашинян в интервью Politico заявил, что Армения больше не может полагаться на Москву как гаранта безопасности.