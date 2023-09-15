Песков: Россия продолжит работать над разблокировкой Лачинского коридора
Россия последовательно работает и продолжит работать с Арменией и Азербайджаном в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление госдепа США, настаивающего на разблокировки трассы.
«Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном <...> Мы будем продолжать работать, сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами. Эту работу мы продолжим», – рассказал он.
Песков напомнил также, что ранее в Нагорный Карабах поступила первая партия гуманитарного груза, организованная благодаря усилиям России.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в декабре 2022 г., когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Кризис привел к смене руководства Нагорного Карабаха. 31 августа лидер НКР Араик Аратюнян подал в отставку, 9 сентября парламент избрал новым президентом секретаря совета безопасности Самвела Шахраманяна. Азербайджан 12 сентября обеспечил проезд гуманитарного груза Российского общества Красного Креста (РОКК) в подконтрольные армянской стороне районы Нагорного Карабаха, писали «Ведомости».
3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле заявили, что не могут согласиться с тезисами премьера, подчеркнув, что Россия является неотъемлемой частью региона.
11 сентября Песков заявил, что Москва не боится потерять союзника в лице Еревана, потому что Россия и Армения по прежнему остаются близки. 12 сентября президент РФ Владимир Путин, комментируя нестабильную ситуацию в Нагорном Карабахе, назвал ключом проблемы признание Ереваном суверенитета Баку над этой территорией. 13 сентября Пашинян в интервью Politico заявил, что Армения больше не может полагаться на Москву как гаранта безопасности.