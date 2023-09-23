Российский командир сообщил об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
В зоне спецорепации разведчики Вооруженных сил России уничтожили танк Leopard, экипаж которого состоял из военнослужащих Германии, рассказал «РИА Новости» командир российской разведгруппы, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда».
«Когда мы остановили их очередной "мясной" штурм и заптурили [уничтожили при помощи ПТУР] Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять "языка". И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать "нихт шиссен" [не стреляйте – перевод нем.]. Я хорошо немецкий знаю, в школе отличником был», – рассказал он.
По словам командира, механик несколько раз сказал, что он не наемник, а «военнослужащий Бундесвера». Немецкий военный перед смертью успел сказать, что пожалел о своем решении поехать на Украину, утверждает «Легенда».
Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия уничтожила два немецких танка Leopard. В июле министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в ближайшее время на территорию Украины поступят десятки танков типа Leopard 1A5. Тогда он отмечал, что Германия находится на втором месте по величине оказываемой военной помощи Украине.
Позднее Берлин объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 700 млн евро. В новый пакет вошли две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard и снаряды. Президент России Владимир Путин заявлял, что западная техника не помогла Украине достичь прогресса в ходе контрнаступления, по своим характеристикам она часто уступает даже оружию советского образца.