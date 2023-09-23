Российский командир сообщил об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем

«Когда мы остановили их очередной "мясной" штурм и заптурили [уничтожили при помощи ПТУР] Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять "языка". И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать "нихт шиссен" [не стреляйте – перевод нем.]. Я хорошо немецкий знаю, в школе отличником был», – рассказал он.