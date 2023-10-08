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Двое граждан Таиланда погибли во время нападений ХАМАС на Израиль

Ведомости

Двое тайских граждан погибли в Израиле во время нападения палестинской группировки ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Сретта Тависин.

Тайские граждане погибли в Израиле 7 октября – в тот же день, когда палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы Израиля, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». В результате боевых действий также пострадали восемь тайских граждан, 11 человек были похищены, пишет Bangkok Post.

«Они невиновны и не имеют никакого отношения к какому-либо конфликту», – заявил премьер-министр Таиланда.

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По данным тайского МИДа, 11 граждан были взяты в заложники во время боевых действий на юге Израиля и, предположительно, доставлены в сектор Газа. В южных районах страны, по информации газеты, проживает около 5000 тайцев, большинство из них работают в сельскохозяйственных общинах. В интернете распространилась фотография, на которой, как утверждается, изображены удерживаемые боевиками ХАМАСа тайские рабочие.  

«На снимке, распространенном в приложении Telegram, изображены по меньшей мере пять мужчин, сидящих в грязи, заложив руки за спину, в чем-то похожем на бункер, в то время как боевики в масках направляют на них винтовки», – передает также газета The Times of Israel.

По последним данным, на которые ссылаются СМИ, с 7 октября были убиты 350 израильтян, 1864 человек ранены, а «десятки» граждан взяты в заложники в секторе Газа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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