Двое граждан Таиланда погибли во время нападений ХАМАС на Израиль
Двое тайских граждан погибли в Израиле во время нападения палестинской группировки ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Сретта Тависин.
Тайские граждане погибли в Израиле 7 октября – в тот же день, когда палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы Израиля, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». В результате боевых действий также пострадали восемь тайских граждан, 11 человек были похищены, пишет Bangkok Post.
«Они невиновны и не имеют никакого отношения к какому-либо конфликту», – заявил премьер-министр Таиланда.
По данным тайского МИДа, 11 граждан были взяты в заложники во время боевых действий на юге Израиля и, предположительно, доставлены в сектор Газа. В южных районах страны, по информации газеты, проживает около 5000 тайцев, большинство из них работают в сельскохозяйственных общинах. В интернете распространилась фотография, на которой, как утверждается, изображены удерживаемые боевиками ХАМАСа тайские рабочие.
«На снимке, распространенном в приложении Telegram, изображены по меньшей мере пять мужчин, сидящих в грязи, заложив руки за спину, в чем-то похожем на бункер, в то время как боевики в масках направляют на них винтовки», – передает также газета The Times of Israel.
По последним данным, на которые ссылаются СМИ, с 7 октября были убиты 350 израильтян, 1864 человек ранены, а «десятки» граждан взяты в заложники в секторе Газа.