Двое граждан Таиланда погибли во время нападений ХАМАС на Израиль

По данным тайского МИДа, 11 граждан были взяты в заложники во время боевых действий на юге Израиля и, предположительно, доставлены в сектор Газа. В южных районах страны, по информации газеты, проживает около 5000 тайцев, большинство из них работают в сельскохозяйственных общинах. В интернете распространилась фотография, на которой, как утверждается, изображены удерживаемые боевиками ХАМАСа тайские рабочие.