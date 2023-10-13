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В СФ объяснили неявку США на парламентскую G20 отсутствием повестки против РФ

Ведомости

Делегации США, Канады, Франции и Германии не приехали в Индию на IX Саммит председателей парламентов государств G20 из-за отсутствия антироссийской повестки. Об этом заявил член российской делегации на саммите, вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев в своем Telegram-канале. 

«Главные блюстители демократии и свободы мнений (США, Канада, Франция и Германия) воздержались от визита в Индию – видимо, после того, как не получилось вставить свои неизменные антироссийские пять копеек в повестку», – написал он. 

Косачев отметил, что в центре внимания участников саммита было обсуждение таких вопросов, как переход к устойчивой энергетике, гендерное равенство, расширение прав женщин, а также улучшение жизни людей с помощью цифровых платформ. Он обратил внимание на готовность Индии и всех присутствующих делегаций из других стран работать вместе ради «создания безопасного, справедливого и многообразного мира». 

IX Саммит председателей парламентов государств G20 проходит в Нью-Дели с 12 по 14 октября. Российскую делегацию возглавляет спикер СФ Валентина Матвиенко. В этом году председателем парламентов государств, входящих в состав G20, является Индия, в 2024 г. им станет Бразилия. Косачев выразил надежду на сохранение объединительной повестки в следующем году «при сохранении нынешней максимальной представительности здравомыслящих стран».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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