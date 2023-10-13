В СФ объяснили неявку США на парламентскую G20 отсутствием повестки против РФ
Делегации США, Канады, Франции и Германии не приехали в Индию на IX Саммит председателей парламентов государств G20 из-за отсутствия антироссийской повестки. Об этом заявил член российской делегации на саммите, вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев в своем Telegram-канале.
«Главные блюстители демократии и свободы мнений (США, Канада, Франция и Германия) воздержались от визита в Индию – видимо, после того, как не получилось вставить свои неизменные антироссийские пять копеек в повестку», – написал он.
Косачев отметил, что в центре внимания участников саммита было обсуждение таких вопросов, как переход к устойчивой энергетике, гендерное равенство, расширение прав женщин, а также улучшение жизни людей с помощью цифровых платформ. Он обратил внимание на готовность Индии и всех присутствующих делегаций из других стран работать вместе ради «создания безопасного, справедливого и многообразного мира».
IX Саммит председателей парламентов государств G20 проходит в Нью-Дели с 12 по 14 октября. Российскую делегацию возглавляет спикер СФ Валентина Матвиенко. В этом году председателем парламентов государств, входящих в состав G20, является Индия, в 2024 г. им станет Бразилия. Косачев выразил надежду на сохранение объединительной повестки в следующем году «при сохранении нынешней максимальной представительности здравомыслящих стран».