В СФ объяснили неявку США на парламентскую G20 отсутствием повестки против РФ

Косачев отметил, что в центре внимания участников саммита было обсуждение таких вопросов, как переход к устойчивой энергетике, гендерное равенство, расширение прав женщин, а также улучшение жизни людей с помощью цифровых платформ. Он обратил внимание на готовность Индии и всех присутствующих делегаций из других стран работать вместе ради «создания безопасного, справедливого и многообразного мира».