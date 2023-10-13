Медведев обвинил Запад в молчании на просьбу Израиля эвакуировать жителей Газы
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил западные страны в стыдливом молчании в ответ на просьбу Израиля эвакуировать более 1 млн мирных жителей Газы на юг сектора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все «западные партнеры» стыдливо молчат», – написал он и задал риторический вопрос, какой была бы реакция Запада, если бы Россия попросила эвакуировать один из крупных городов на Украине.
Утром 13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг от Вади Газа. Там объяснили такую необходимость намерением армии Израиля продолжать наносить удары по объектам «Хамаса». Уточняется, что боевики прячутся в Газе в туннелях под домами, в которых находятся мирные жители.
После этого ООН назвала призыв армии Израиля об эвакуации мирных жителей Газы на юг «невозможным» и призвала отменить его. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдасани.
«Этот приказ затрагивает более миллиона палестинцев, включая детей, пожилых людей и больных, вынуждая их переезжать практически без транспорта и со скудными гарантиями их безопасности в условиях продолжающихся боевых действий. Мы поддерживаем призыв пресс-секретаря генерального секретаря отменить это решение, чтобы избежать катастрофической ситуации», – сказано в заявлении.
По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, это требование распространяется на 1,1 млн мирных жителей Газы (всего в регионе проживают 2,3 млн человек, пишет Reuters), а также на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на объектах ООН, включая школы и больницы. Дюжаррик заявил, что ООН «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий».
В ООН также подчеркнули, что блокада сектора Газа, которая началась 9 октября, уже привела к тому, что свыше 250 000 мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов.
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива. 12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа будет оставаться без поставок электроэнергии и воды до тех пор, пока боевики группировки «Хамас» не отпустят израильтян, захваченных в плен.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – превысило 1500.