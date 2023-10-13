Медведев обвинил Запад в молчании на просьбу Израиля эвакуировать жителей Газы

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, это требование распространяется на 1,1 млн мирных жителей Газы (всего в регионе проживают 2,3 млн человек, пишет Reuters), а также на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на объектах ООН, включая школы и больницы. Дюжаррик заявил, что ООН «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий».