Более 90 000 человек вышли на общенациональную манифестацию во Франции
На первую после летнего перерыва общенациональную манифестацию во Франции вышли около 92 500 человек. Из них 9100 – участвовали в протесте в Париже, сообщил BFMTV.
Манифестацию организовали профсоюзы CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, Unsa, FCU, CFTC и Solidaires. Протестующие потребовали поднять зарплаты в связи с ускорением инфляции, сделать равными права мужчин и женщин, а также повысить качество работы общественных служб.
В Париже демонстранты несли плакаты с надписями «Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!», «Потратить всю жизнь, чтоб на нее заработать – нет!», «Макрон – президент богатых», «Войны, инфляция, климат: работники должны свергнуть капитализм!».
По данным «РИА Новости», протестующие в колоннах устраивали беспорядки. Некоторые разбивали витрины – их действия пресекали полицейские.
Весной более половины (69%) опрошенных французов выразили сожаление переизбраним Эммануэля Макрона на пост президента страны. В ответ на вопрос о том, какие слова ассоциируются с деятельностью Макрона, респонденты чаще всего называли несогласие (44%), злобу (39%) и враждебность (26%). Опрос проходил 22-24 апреля среди 1002 человек старше 18 лет.