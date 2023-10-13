Более 90 000 человек вышли на общенациональную манифестацию во Франции

Весной более половины (69%) опрошенных французов выразили сожаление переизбраним Эммануэля Макрона на пост президента страны. В ответ на вопрос о том, какие слова ассоциируются с деятельностью Макрона, респонденты чаще всего называли несогласие (44%), злобу (39%) и враждебность (26%). Опрос проходил 22-24 апреля среди 1002 человек старше 18 лет.