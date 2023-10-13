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Более 90 000 человек вышли на общенациональную манифестацию во Франции

Ведомости

На первую после летнего перерыва общенациональную манифестацию во Франции вышли около 92 500 человек. Из них 9100 – участвовали в протесте в Париже, сообщил BFMTV.

Манифестацию организовали профсоюзы CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, Unsa, FCU, CFTC и Solidaires. Протестующие потребовали поднять зарплаты в связи с ускорением инфляции, сделать равными права мужчин и женщин, а также повысить качество работы общественных служб.

В Париже демонстранты несли плакаты с надписями «Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!», «Потратить всю жизнь, чтоб на нее заработать – нет!», «Макрон – президент богатых», «Войны, инфляция, климат: работники должны свергнуть капитализм!». 

По данным «РИА Новости», протестующие в колоннах устраивали беспорядки. Некоторые разбивали витрины – их действия пресекали полицейские. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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