СМИ: США ослабят санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы
Администрация Джо Байдена и правительство президента Венесуэлы Мадуро достигли соглашения, предусматривающего ослабление американских санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы. Взамен официальный Каракас позволит провести конкурентные президентские выборы в 2024 г. Кроме того, на них будут допущены международные наблюдатели. Об этом сообщила The Washington Post 16 октября со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров. Предполагается, что среди получателей американской лицензии на активизацию деятельности в США и других странах будет PDVSA (государственная нефтегазовая компания Венесуэлы).
По информации издания, частичное ослабление санкционного режима последует за заключением соглашения между представителями венесуэльского правительства и оппозиции о проведении свободных выборов. Ожидается, что подписание состоится во вторник на Барбадосе.
Американо-венесуэльская сделка не предусматривает разморозки активов Каракаса, находящихся в американских банках. Помимо этого облегчение ограничений будет иметь срочный характер, чтобы можно было быстро восстановить санкционный режим.
О переговорах Венесуэлы и США стало известно в марте 2022 г. В мае Вашингтон дал добро на возобновление деятельности американской Chevron в Венесуэле, а Мадуро согласился вернуться к переговорам с оппозицией. Позже, в октябре 2022 г., США предложили Каракасу ослабление санкций в обмен на увеличение поставок венесуэльской нефти на мировой рынок.
Применение американских санкций в отношении Венесуэлы началось в 2005-2006 гг. Напряжение внутри двусторонних отношений достигло пика в январе 2019 г., когда администрация Дональда Трампа (2017-2021 гг.) объявила венесуэльские президентские выборы 2018 г. нелегитимными и признала исполняющим обязанности главы страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который тогда был президентом Национальной ассамблеи Венесуэлы. В августе 2019 г. Трамп приказал арестовать все активы Венесуэлы на территории США. Cогласно заявлениям некоторых бывших сотрудников администрации, экс-президент неоднократно обдумывал возможность применения военной силы в отношении Венесуэлы с целью свержения Мадуро. В январе 2023 г. госдеп подтвердил, что США больше не признают Гуайдо в качестве и. о. президента.