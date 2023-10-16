СМИ: США ослабят санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы

Применение американских санкций в отношении Венесуэлы началось в 2005-2006 гг. Напряжение внутри двусторонних отношений достигло пика в январе 2019 г., когда администрация Дональда Трампа (2017-2021 гг.) объявила венесуэльские президентские выборы 2018 г. нелегитимными и признала исполняющим обязанности главы страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который тогда был президентом Национальной ассамблеи Венесуэлы. В августе 2019 г. Трамп приказал арестовать все активы Венесуэлы на территории США. Cогласно заявлениям некоторых бывших сотрудников администрации, экс-президент неоднократно обдумывал возможность применения военной силы в отношении Венесуэлы с целью свержения Мадуро. В январе 2023 г. госдеп подтвердил, что США больше не признают Гуайдо в качестве и. о. президента.