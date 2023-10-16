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СМИ: США ослабят санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы

Ведомости

Администрация Джо Байдена и правительство президента Венесуэлы Мадуро достигли соглашения, предусматривающего ослабление американских санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы. Взамен официальный Каракас позволит провести конкурентные президентские выборы в 2024 г. Кроме того, на них будут допущены международные наблюдатели. Об этом сообщила The Washington Post 16 октября со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров. Предполагается, что среди получателей американской лицензии на активизацию деятельности в США и других странах будет PDVSA (государственная нефтегазовая компания Венесуэлы).

По информации издания, частичное ослабление санкционного режима последует за заключением соглашения между представителями венесуэльского правительства и оппозиции о проведении свободных выборов. Ожидается, что подписание состоится во вторник на Барбадосе.

Американо-венесуэльская сделка не предусматривает разморозки активов Каракаса, находящихся в американских банках. Помимо этого облегчение ограничений будет иметь срочный характер, чтобы можно было быстро восстановить санкционный режим.

О переговорах Венесуэлы и США стало известно в марте 2022 г. В мае Вашингтон дал добро на возобновление деятельности американской Chevron в Венесуэле, а Мадуро согласился вернуться к переговорам с оппозицией. Позже, в октябре 2022 г., США предложили Каракасу ослабление санкций в обмен на увеличение поставок венесуэльской нефти на мировой рынок.

Применение американских санкций в отношении Венесуэлы началось в 2005-2006 гг. Напряжение внутри двусторонних отношений достигло пика в январе 2019 г., когда администрация Дональда Трампа (2017-2021 гг.) объявила венесуэльские президентские выборы 2018 г. нелегитимными и признала исполняющим обязанности главы страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который тогда был президентом Национальной ассамблеи Венесуэлы. В августе 2019 г. Трамп приказал арестовать все активы Венесуэлы на территории США. Cогласно заявлениям некоторых бывших сотрудников администрации, экс-президент неоднократно обдумывал возможность применения военной силы в отношении Венесуэлы с целью свержения Мадуро. В январе 2023 г. госдеп подтвердил, что США больше не признают Гуайдо в качестве и. о. президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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