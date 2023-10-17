В Госдуме предложили проверить Чубайса на возможный вывод капитала из России
Депутат Госдумы Султан Хамзаев направит в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ запросы на проверку работы Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» на возможный вывод капитала из страны. Об этом депутат сообщил «РИА Новости».
«Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО "ЕЭС России", возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ», – сказал он.
Хамзаев назвал Чубайса «политическим аллергеном для общества». Он напомнил, что бывший гендиректор «Роснано» ранее уехал из России и теперь публично показывает лояльность в войне Израиля, помогая развозить гуманитарную помощь. По мнению депутата, поведение экс-чиновника такого ранга является государственной изменой.
Кроме того, вопросы вызывают источники дохода Чубайса, за счет которых бывший чиновник может путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь, добавил Хамзаев.
В марте 2022 г. стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента, который занимал с декабря 2020 г., и покинул Россию. Комментируя сообщения об отъезде Чубайса, в Кремле заявили, что «это его личное дело». Во время пленарного заседания ВЭФ президент РФ Владимир Путин допустил, что экс-чиновник «удрал» из России из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано», поскольку опасается уголовных дел.
3 октября «Роснано» опубликовало отчет за первое полугодие 2023 г., в котором сказано, что у госкорпорации есть признаки неплатежеспособности – высока вероятность возникновения признаков банкротства. По состоянию на 30 июня чистый долг «Роснано» с конца прошлого года вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб. В Кремле заявили, что правительство плотно занимается вопросами, связанными с госкорпорацией.
10 октября Госдума инициировала проверку результатов финансовой деятельности «Роснано». 16 октября комитеты по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции попросили правительство предоставить эти данные.