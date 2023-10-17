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В Госдуме предложили проверить Чубайса на возможный вывод капитала из России

Ведомости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направит в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ запросы на проверку работы Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» на возможный вывод капитала из страны. Об этом депутат сообщил «РИА Новости». 

«Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО "ЕЭС России", возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ», – сказал он. 

Хамзаев назвал Чубайса «политическим аллергеном для общества». Он напомнил, что бывший гендиректор «Роснано» ранее уехал из России и теперь публично показывает лояльность в войне Израиля, помогая развозить гуманитарную помощь. По мнению депутата, поведение экс-чиновника такого ранга является государственной изменой.

Кроме того, вопросы вызывают источники дохода Чубайса, за счет которых бывший чиновник может путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь, добавил Хамзаев.

В марте 2022 г. стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента, который занимал с декабря 2020 г., и покинул Россию. Комментируя сообщения об отъезде Чубайса, в Кремле заявили, что «это его личное дело». Во время пленарного заседания ВЭФ президент РФ Владимир Путин допустил, что экс-чиновник «удрал» из России из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано», поскольку опасается уголовных дел. 

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3 октября «Роснано» опубликовало отчет за первое полугодие 2023 г., в котором сказано, что у госкорпорации есть признаки неплатежеспособности – высока вероятность возникновения признаков банкротства. По состоянию на 30 июня чистый долг «Роснано» с конца прошлого года вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб. В Кремле заявили, что правительство плотно занимается вопросами, связанными с госкорпорацией.

10 октября Госдума инициировала проверку результатов финансовой деятельности «Роснано». 16 октября комитеты по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции попросили правительство предоставить эти данные.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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