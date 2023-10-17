В Госдуме предложили проверить Чубайса на возможный вывод капитала из России

В марте 2022 г. стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента, который занимал с декабря 2020 г., и покинул Россию. Комментируя сообщения об отъезде Чубайса, в Кремле заявили, что «это его личное дело». Во время пленарного заседания ВЭФ президент РФ Владимир Путин допустил, что экс-чиновник «удрал» из России из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано», поскольку опасается уголовных дел.