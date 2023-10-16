Комитеты Госдумы запросили у правительства финансовые результаты «Роснано»
Комитеты запрашивают финансовые результаты «Роснано» за весь период работы госкорпорации. После их получения депутаты планируют обратиться в Счетную палату и правоохранительные органы, а также подготовить парламентский запрос.
10 октября стало известно, что Госдума приняла протокольное поручение о проверке результатов финансовой деятельности «Роснано». В отчете госкорпорации за первое полугодие 2023 г. говорилось, что у «Роснано» есть признаки неплатежеспособности – высока вероятность возникновения признаков банкротства. Объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов «Роснано». Компания в полном объеме не сможет до конца года погасить необходимый размер долговых обязательств. По состоянию на 30 июня чистый долг «Роснано» с конца прошлого года вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб.
В Кремле заявили, что правительство плотно занимается вопросами, связанными с госкорпорацией. 12 сентября президент России Владимир Путин связал отъезд бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса в Израиль с «финансовой дырой» в компании. Путин не исключил, что экс-глава «Роснано» опасается уголовных дел.