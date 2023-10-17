Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом в Китае

17 октября Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин. Он примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь». В ходе визита президент России также проведет переговоры с Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, с президентом Монголии Ухнагийином Хурэлсухом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.