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Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом в Китае

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс – один путь». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где пройдет встреча глав делегаций – участников форума «Один пояс – один путь», а также сам форум. Путина встретили Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань.

На видео, опубликованное Кремлем, лидеры пожали друг другу руки, а затем сделали совместное фото. После этого было сделано общее фото со всеми участниками форума.

Владимир Путин прилетел в Китай

Он примет участие в форуме «Один пояс – один путь» и проведет серию двусторонних встреч

17 октября Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин. Он примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь». В ходе визита президент России также проведет переговоры с Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, с президентом Монголии Ухнагийином Хурэлсухом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Ранее сегодня уже состоялась встреча Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Также российский президент провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Заранее эта встреча не анонсировалась.

18 октября Путин примет участие в самом форуме «Один пояс – один путь», в том числе в церемонии открытия форума. Президент России выступит на форуме как главный гость сразу после приветственной речи Си Цзиньпина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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