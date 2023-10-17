Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом в Китае
Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс – один путь». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где пройдет встреча глав делегаций – участников форума «Один пояс – один путь», а также сам форум. Путина встретили Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань.
На видео, опубликованное Кремлем, лидеры пожали друг другу руки, а затем сделали совместное фото. После этого было сделано общее фото со всеми участниками форума.
17 октября Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин. Он примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь». В ходе визита президент России также проведет переговоры с Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, с президентом Монголии Ухнагийином Хурэлсухом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.
Ранее сегодня уже состоялась встреча Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Также российский президент провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Заранее эта встреча не анонсировалась.
18 октября Путин примет участие в самом форуме «Один пояс – один путь», в том числе в церемонии открытия форума. Президент России выступит на форуме как главный гость сразу после приветственной речи Си Цзиньпина.