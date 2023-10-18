Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков

В марте Совсун сообщила, что подала в Верховную раду законопроект о «регистрируемых партнерствах», которыми могут воспользоваться и ЛГБТ-пары. Авторы законопроекта предлагают ввести новый институт для тех, кто не хочет или не может вступать в классический брак. Совсун уточняла, что институт должен определять взаимные права и обязанности, а также регулировать вопросы в сфере имущества, наследства, соцзащиты и др. Им могут воспользоваться военные и гражданские, а также однополые и разнополые пары, подчеркивала она.