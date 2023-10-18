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Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков

Ведомости

Минобороны и минюст Украины поддержали законопроект о «регистрируемых партнерствах», в том числе для однополых союзов. Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун в своем Telegram-канале.

«Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о регистрируемых партнерствах. Но это еще не все. Министерство юстиции, которое должно было разработать альтернативный законопроект о партнерствах, также изменило позицию», – написала она, пояснив, что минюст готовит поправки к законопроекту ко второму чтению.

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По ее словам, негативные выводы минюста и минобороны «блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте». Минюст считает, что принятие поправок позволит Украине выполнить свои обязательства по ст. 8 Конвенции о правах человека и устранит основания подавать иски против страны из-за дискриминации, пояснила она. «Министерство юстиции оценивает законопроект как первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом», – пишет Совсун.

В марте Совсун сообщила, что подала в Верховную раду законопроект о «регистрируемых партнерствах», которыми могут воспользоваться и ЛГБТ-пары. Авторы законопроекта предлагают ввести новый институт для тех, кто не хочет или не может вступать в классический брак. Совсун уточняла, что институт должен определять взаимные права и обязанности, а также регулировать вопросы в сфере имущества, наследства, соцзащиты и др. Им могут воспользоваться военные и гражданские, а также однополые и разнополые пары, подчеркивала она.

Депутат тогда пояснила, что этого от Украины требуют западные союзники, но ее на разработку законопроекта побудило общение с ЛГБТ-военными, проблемы которых она увидела. Также она сослалась и на данные опросов, которые свидетельствуют, что 56% украинцев полностью или скорее соглашаются, что у ЛГБТ-людей должно быть право на «гражданские партнерства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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