Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков
Минобороны и минюст Украины поддержали законопроект о «регистрируемых партнерствах», в том числе для однополых союзов. Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун в своем Telegram-канале.
«Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о регистрируемых партнерствах. Но это еще не все. Министерство юстиции, которое должно было разработать альтернативный законопроект о партнерствах, также изменило позицию», – написала она, пояснив, что минюст готовит поправки к законопроекту ко второму чтению.
По ее словам, негативные выводы минюста и минобороны «блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте». Минюст считает, что принятие поправок позволит Украине выполнить свои обязательства по ст. 8 Конвенции о правах человека и устранит основания подавать иски против страны из-за дискриминации, пояснила она. «Министерство юстиции оценивает законопроект как первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом», – пишет Совсун.
В марте Совсун сообщила, что подала в Верховную раду законопроект о «регистрируемых партнерствах», которыми могут воспользоваться и ЛГБТ-пары. Авторы законопроекта предлагают ввести новый институт для тех, кто не хочет или не может вступать в классический брак. Совсун уточняла, что институт должен определять взаимные права и обязанности, а также регулировать вопросы в сфере имущества, наследства, соцзащиты и др. Им могут воспользоваться военные и гражданские, а также однополые и разнополые пары, подчеркивала она.
Депутат тогда пояснила, что этого от Украины требуют западные союзники, но ее на разработку законопроекта побудило общение с ЛГБТ-военными, проблемы которых она увидела. Также она сослалась и на данные опросов, которые свидетельствуют, что 56% украинцев полностью или скорее соглашаются, что у ЛГБТ-людей должно быть право на «гражданские партнерства».