Полянский назвал шагом к эскалации возможное проведение ядерных испытаний в США
Если США действительно провели ядерные испытания на полигоне в Неваде, то это является шагом к эскалации. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия-24».
«Если они [США] действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны», – сказал Полянский (цитата по ТАСС). Он уточнил, что Совет Безопасности ООН пока не намерен поднимать этот вопрос.
Ранее сегодня в МИДе России сообщили, что Москва проверяет информацию о подземном взрыве в Неваде. Замглавы МИД РФ Cергей Рябков уточнил, что если данные подтвердятся, то «речь не идет об испытании ядерного оружия и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».
18 октября Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA) сообщила об испытании на ядерном полигоне бомбы с подземным химическим взрывом, «чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру». В тот же день Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации де-юре выравнивает права России и США. Совфед рассмотрит это решение 25 октября.
Россия подписала соглашение о принятии ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Договор не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.