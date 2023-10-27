«Хамас» заявил об обсуждении в РФ отличающегося от версии США будущего региона

В интервью Марзук также уточнил, что к «Хамасу» обращались многие страны по поводу «граждан, удерживаемых в секторе Газа», в том числе и «русские друзья». «К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией», – уточнил Марзук. Он добавил, что «Хамас» рассматривает всех заложников в первую очередь как израильтян. Апелляция к их основным гражданствам их не спасет, подчеркнул он.