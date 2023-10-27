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Политика

«Хамас» заявил об обсуждении в РФ отличающегося от версии США будущего региона

Ведомости

Делегация палестинской группировки «Хамас» в ходе визита в Москву обсудила с российской стороной будущее для всего региона, отличное от того, которое предлагает США. Об этом член политбюро движения Абу Марзук рассказал в интервью «РИА Новости».

«Мы провели встречи в Министерстве иностранных дел, обсудили все, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США», – уточнил Марзук.

Он подчеркнул, что «Хамас» приехал в Москву по приглашению МИД РФ. Марзук считает такой шаг России «посланием всему миру», что Москва считает «Хамас» не террористическим, а движением, которое «ведет войну за справедливость». По словам Марзука, войну в регионе начал Запад – Америка, Великобритания и Франция. Израиль, по его версии, своими действиями в отношении Иерусалима, на Западном берегу Иордана, блокадой Газы и отношением к палестинцам создал условия для этой войны.

В интервью Марзук также уточнил, что к «Хамасу» обращались многие страны по поводу «граждан, удерживаемых в секторе Газа», в том числе и «русские друзья». «К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией», – уточнил Марзук. Он добавил, что «Хамас» рассматривает всех заложников в первую очередь как израильтян. Апелляция к их основным гражданствам их не спасет, подчеркнул он.

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26 октября представители палестинской группировки «Хамас» приехали с визитом в Москву. Позже в МИД России сообщили, что в ходе визита члена политбюро «Хамаса» Марзука обсуждалось освобождение иностранцев из плена группировки, а также вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава. Песков тогда подчеркнул, что все контакты запланированы только по линии МИДа. В планах президента России Владимира Путина такие встречи отсутствуют. Также у представителей группировки не было контактов и с Кремлем в целом.

МИД Израиля потребовал «немедленно изгнать» «Хамас» из России. В министерстве отметили, что Тель-Авив рассматривает приглашение представителей палестинского движения в Москву как «недостойный шаг».

Позже посольство РФ в Израиле отметило, что попытки обвинить Россию на фоне визита представителей «Хамаса» в поддержке терроризма неприемлемы. Там подчеркнули, что контакты и действия России в Ближневосточном регионе ориентированы на немедленное освобождение заложников и эвакуацию россиян.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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