В Кремле прокомментировали ​​итоги совещания по ситуации в Дагестане

«Совещание носит закрытый характер. По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных, внешних манипуляций, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему событий на Ближнем Востоке. Вы видели состав участников. Это те самые люди, которые отвечают за эту работу», – сказал Песков.