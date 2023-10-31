В Кремле прокомментировали итоги совещания по ситуации в Дагестане
Усиление мер по противодействию внешним вмешательствам и манипуляциям обсуждалось в рамках закрытой части совещания по ситуации в Дагестане, которое провел президент России Владимир Путин вечером 30 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Совещание носит закрытый характер. По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных, внешних манипуляций, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему событий на Ближнем Востоке. Вы видели состав участников. Это те самые люди, которые отвечают за эту работу», – сказал Песков.
Вечером 30 октября Путин провел большое совещание, посвященное вопросам попыток влияния западных стран на ситуацию внутри России с помощью палестино-израильского конфликта. В совещании приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и др.
В ходе открытой части совещания Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По последним данным, задержано 83 участника протестов. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины.