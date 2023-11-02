Начальник штаба ЦАХАЛ заявил о намерении окружить Газу
Израильские войска действуют в пределах города Газа и окружают его сразу с нескольких сторон. Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви, сообщает The Times of Israel.
«Мы продвинулись еще на один важный этап войны. Силы находятся в самом центре северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют [наземное наступление] и добиваются успехов», – цитирует издание заявление Халеви, сделанное с базы ВВС.
По его словам, речь идет преимущественно о действиях в ближнем бою.
«Сухопутные войска сопровождаются точной разведкой, огнем с воздуха и моря. Такое взаимодействие делает бой гораздо более эффективным», – добавил Халеви.
По словам начштаба ЦАХАЛ, ВВС Израиля действуют в Газе «значительными силами». Но он подчеркивает, что в Газе задействовано менее половины сил ВВС Израиля. Большая их часть находится в готовности на тот случай, «если возникнет необходимость атаковать на других фронтах».
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября ЦАХАЛ сообщила о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь.
По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.