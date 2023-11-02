Начальник штаба ЦАХАЛ заявил о намерении окружить Газу

По словам начштаба ЦАХАЛ, ВВС Израиля действуют в Газе «значительными силами». Но он подчеркивает, что в Газе задействовано менее половины сил ВВС Израиля. Большая их часть находится в готовности на тот случай, «если возникнет необходимость атаковать на других фронтах».