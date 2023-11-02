Правительство РФ одобрило соглашение об открытии генконсульства в Капане

«Посольство РФ в республике Армения свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел Армении и, стремясь содействовать развитию экономических, культурных и иных связей между двумя странами, а также расширить контакты между гражданами России и Армении, от имени правительства РФ имеет честь просить согласия армянской стороны на учреждение генерального консульства РФ в городе Капане», – говорится в тексте проекта ноты российской стороны.