Правительство РФ одобрило соглашение об открытии генконсульства в Капане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о заключении путем обмена нотами соглашения об открытии генерального консульства России в армянском Капане. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Посольство РФ в республике Армения свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел Армении и, стремясь содействовать развитию экономических, культурных и иных связей между двумя странами, а также расширить контакты между гражданами России и Армении, от имени правительства РФ имеет честь просить согласия армянской стороны на учреждение генерального консульства РФ в городе Капане», – говорится в тексте проекта ноты российской стороны.
Генконсульство России в Капане станет вторым на территории Армении. Первое расположено в Гюмри.
Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов анонсировал открытие генконсульства в Капане в октябре. Он также упомянул, что Россия заключила соглашения с Мальдивами и Индонезией об учреждении генконсульств в Мале и Денпасаре, с Казахстаном готовится заключение соглашения о генконсульстве РФ в Актау.