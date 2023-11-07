Богомаз сообщил о перехвате беспилотника в Брянской области

5 ноября средства ПВО перехватили украинский дрон над Стародубским муниципальным округом. В результате никто не пострадал, обошлось без разрушений. Минобороны в этот день сообщало о пресечении попытки атаковать Брянскую область со стороны Украины при помощи беспилотника около 16:35 мск.