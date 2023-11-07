Богомаз сообщил о перехвате беспилотника в Брянской области
Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Минобороны России пока об инциденте не сообщало.
5 ноября средства ПВО перехватили украинский дрон над Стародубским муниципальным округом. В результате никто не пострадал, обошлось без разрушений. Минобороны в этот день сообщало о пресечении попытки атаковать Брянскую область со стороны Украины при помощи беспилотника около 16:35 мск.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В Брянской, Курской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.