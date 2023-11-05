Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», – написал он в Telegram.
Глава региона уточнил, что оперативные службы работают на месте произошедшего, а также поблагодарил подразделения ПВО.
1 ноября Минобороны России сообщило о двух украинских дронах, сбитых над Курской и Брянской областями. До этого, вечером 31 октября, Минобороны отчиталось о перехвате еще двух БПЛА над территорией Курской области. В тот же день средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Губернатор Курской области Роман Старовойт 5 ноября сообщил, что в результате обстрела села Гуево пропали электричество и мобильная связь.
В Брянской, Курской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.