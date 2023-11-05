Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

1 ноября Минобороны России сообщило о двух украинских дронах, сбитых над Курской и Брянской областями. До этого, вечером 31 октября, Минобороны отчиталось о перехвате еще двух БПЛА над территорией Курской области. В тот же день средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью.