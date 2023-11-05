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Курский губернатор рассказал о последствиях обстрела Украиной села Гуево

Ведомости

Приграничное село Гуево в Курской области осталось без электричества и связи после обстрела со стороны Украины, среди жителей никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Под обстрел 5 ноября попало село Гуево Суджанского района. 

«Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы», – написал Старовойт.

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По данным главы региона, в результате атаки в одном из домов осколками были выбиты окна. Власти пообещали оказать помощь в ремонте.

3 ноября под обстрел попали села Локоть и Успеновка Курской области. Люди не пострадали, но повреждения получили хозяйственная постройка и три домовладения. 24 октября Старовойт сообщил о пострадавшем при обстреле поселка Теткино.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах установлен средний уровень реагирования. Такой уровень, в частности, установлен в Краснодарском крае, Брянской и Белгородской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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