Курский губернатор рассказал о последствиях обстрела Украиной села Гуево
Приграничное село Гуево в Курской области осталось без электричества и связи после обстрела со стороны Украины, среди жителей никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Под обстрел 5 ноября попало село Гуево Суджанского района.
«Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы», – написал Старовойт.
По данным главы региона, в результате атаки в одном из домов осколками были выбиты окна. Власти пообещали оказать помощь в ремонте.
3 ноября под обстрел попали села Локоть и Успеновка Курской области. Люди не пострадали, но повреждения получили хозяйственная постройка и три домовладения. 24 октября Старовойт сообщил о пострадавшем при обстреле поселка Теткино.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах установлен средний уровень реагирования. Такой уровень, в частности, установлен в Краснодарском крае, Брянской и Белгородской областях.