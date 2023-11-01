Минобороны сообщило о перехвате двух дронов над Курской и Брянской областями

Около 23:30 мск 31 октября Минобороны отчиталось о перехвате еще двух дронов над территорией Курской области. В тот же день средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью. По данным губернатора Александра Богомаза, дрон был сбит над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он.