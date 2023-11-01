Минобороны сообщило о перехвате двух дронов над Курской и Брянской областями
В ночь на 1 ноября средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей», – говорится в сообщении.
Власти Курской и Брянской областей пока не комментировали инциденты.
Около 23:30 мск 31 октября Минобороны отчиталось о перехвате еще двух дронов над территорией Курской области. В тот же день средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью. По данным губернатора Александра Богомаза, дрон был сбит над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он.
Кроме того, 31 октября Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников над Белгородской областью.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В Брянской, Курской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.