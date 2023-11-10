Опрос: более 40% немцев выступают за проведение досрочных выборов в бундестаг
41% граждан Германии недовольны работой правящей коалиции и выступают за проведение досрочных выборов в бундестаг. Об этом свидетельствуют данные опроса Deutschlandtrend для телеканала ARD.
Сохранение коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поддерживают 32% респондентов. Еще 16% опрошенных рассчитывают на смену правящей партии, они заявили, что поддержали бы создание большой коалиции между СДПГ и консервативным блоком ХДС/ХСС.
Результаты опроса показали, что наиболее активно за проведение досрочных выборов выступают сторонники партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) – среди них таковых 86%. Среди сторонников ХДС/ХСС поддержка составляет 39%. В то же время большинство немцев, поддерживающих СДПГ и «Зеленых» (62% и 80% соответственно), выступают за сохранение коалиции «светофора» (входят СДПГ, «Зеленые» и СвДП) на весь срок полномочий.
При этом мнение сильно разнится среди сторонников Свободной демократической партии (СвДП), отмечают аналитики. Сохранение власти правящей коалиции поддерживают 47% опрошенных, 39% выступают против.
После начала спецоперации России на Украине ЕС, США, Канада и ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ. Российские власти неоднократно говорили, что ограничения, направленные против российской экономики, влияют и на экономическую ситуацию в западных странах.
В январе 2022 г. годовая инфляция в Германии составляла 4,9%, но уже после введения санкций в марте того же года резко ускорилась до 7,3%. В октябре 2022 г. потребительские цены выросли на 10,4% на фоне опасений холодной зимы и, как следствие, разгона цен на энергию. По данным Федерального статистического управления страны, в октябре 2023 г. цены увеличились на 3% в годовом выражении. Инфляция замедлилась после 4,3% в сентябре и обновила минимум с июня 2021 г., отмечал «Интерфакс».