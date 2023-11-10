Опрос: более 40% немцев выступают за проведение досрочных выборов в бундестаг

В январе 2022 г. годовая инфляция в Германии составляла 4,9%, но уже после введения санкций в марте того же года резко ускорилась до 7,3%. В октябре 2022 г. потребительские цены выросли на 10,4% на фоне опасений холодной зимы и, как следствие, разгона цен на энергию. По данным Федерального статистического управления страны, в октябре 2023 г. цены увеличились на 3% в годовом выражении. Инфляция замедлилась после 4,3% в сентябре и обновила минимум с июня 2021 г., отмечал «Интерфакс».