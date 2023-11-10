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Опрос: более 40% немцев выступают за проведение досрочных выборов в бундестаг

Ведомости

41% граждан Германии недовольны работой правящей коалиции и выступают за проведение досрочных выборов в бундестаг. Об этом свидетельствуют данные опроса Deutschlandtrend для телеканала ARD.

Сохранение коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поддерживают 32% респондентов. Еще 16% опрошенных рассчитывают на смену правящей партии, они заявили, что поддержали бы создание большой коалиции между СДПГ и консервативным блоком ХДС/ХСС.

Результаты опроса показали, что наиболее активно за проведение досрочных выборов выступают сторонники партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) – среди них таковых 86%. Среди сторонников ХДС/ХСС поддержка составляет 39%. В то же время большинство немцев, поддерживающих СДПГ и «Зеленых» (62% и 80% соответственно), выступают за сохранение коалиции «светофора» (входят СДПГ, «Зеленые» и СвДП) на весь срок полномочий.

При этом мнение сильно разнится среди сторонников Свободной демократической партии (СвДП), отмечают аналитики. Сохранение власти правящей коалиции поддерживают 47% опрошенных, 39% выступают против.

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После начала спецоперации России на Украине ЕС, США, Канада и ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ. Российские власти неоднократно говорили, что ограничения, направленные против российской экономики, влияют и на экономическую ситуацию в западных странах.

В январе 2022 г. годовая инфляция в Германии составляла 4,9%, но уже после введения санкций в марте того же года резко ускорилась до 7,3%. В октябре 2022 г. потребительские цены выросли на 10,4% на фоне опасений холодной зимы и, как следствие, разгона цен на энергию. По данным Федерального статистического управления страны, в октябре 2023 г. цены увеличились на 3% в годовом выражении. Инфляция замедлилась после 4,3% в сентябре и обновила минимум с июня 2021 г., отмечал «Интерфакс».

В мае 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жителям стран Запада приходится расплачиваться за «ошибочную, неверную и неэффективную политику своих руководителей». В то же время в Кремле ожидают продолжения санкционного давления на Россию и попыток его усилить.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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