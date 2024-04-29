Посол РФ в Италии: решение по активам Ariston стало ответом на действия США
Решение о передаче во временное управление активов российской «дочки» Ariston было принято в ответ на недружественные по отношению к России и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Италии.
Отмечается, что речь идет о 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (г. Всеволжск, Ленинградская область), которые принадлежат материнской компании Ariston Holding N.V. (Нидерланды). Посол России в Италии Алексей Парамонов разъяснил ситуацию относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении Ariston, в МИД Италии, куда был он вызван в связи с этим событием.
«...эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств, направленные на незаконное лишение России, ее юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории этих государств», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Россия всегда придавала особое значение плодотворным взаимовыгодным торгово-экономическим связям с Италией, и ответственность за последствия их разрушения лежит на итальянском правительстве, которое «пожертвовало реальными национальными интересами ради участия в бесперспективных и опасных антироссийских геополитических авантюрах».
26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который передает акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Согласно документу, во временное управление «Газпром бытовые системы» переходит 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% долей в уставном капитале ООО «БСХ бытовые приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH).
27 апреля глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ведомство вызовет посла России Алексея Парамонова после данного решения.
В этот же день Европейский союз призвал Россию отменить решение по акциям дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate.