Посол РФ в Италии: решение по активам Ariston стало ответом на действия США

Отмечается, что речь идет о 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (г. Всеволжск, Ленинградская область), которые принадлежат материнской компании Ariston Holding N.V. (Нидерланды). Посол России в Италии Алексей Парамонов разъяснил ситуацию относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении Ariston, в МИД Италии, куда был он вызван в связи с этим событием.