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Посол РФ в Италии: решение по активам Ariston стало ответом на действия США

Ведомости

Решение о передаче во временное управление активов российской «дочки» Ariston было принято в ответ на недружественные по отношению к России и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Италии.

Отмечается, что речь идет о 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (г. Всеволжск, Ленинградская область), которые принадлежат материнской компании Ariston Holding N.V. (Нидерланды). Посол России в Италии Алексей Парамонов разъяснил ситуацию относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении Ariston, в МИД Италии, куда был он вызван в связи с этим событием.

«...эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств, направленные на незаконное лишение России, ее юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории этих государств», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Россия всегда придавала особое значение плодотворным взаимовыгодным торгово-экономическим связям с Италией, и ответственность за последствия их разрушения лежит на итальянском правительстве, которое «пожертвовало реальными национальными интересами ради участия в бесперспективных и опасных антироссийских геополитических авантюрах».

26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который передает акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Согласно документу, во временное управление «Газпром бытовые системы» переходит 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% долей в уставном капитале ООО «БСХ бытовые приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH).

27 апреля глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ведомство вызовет посла России Алексея Парамонова после данного решения.

В этот же день Европейский союз призвал Россию отменить решение по акциям дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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