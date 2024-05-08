Захарова обвинила Стано в подстрекательстве Украины к атаке Крымского моста

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост. Позже намеки на планирующуюся атаку сделали также постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Захарова тогда предупредила, что любые агрессивные действия против полуострова и Крымского моста повлекут за собой ответный удар возмездия.