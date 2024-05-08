Захарова обвинила Стано в подстрекательстве Украины к атаке Крымского моста
Слова пресс-секретаря Еврокомиссии по внешней политике Петера Стано о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках самообороны являются призывом к преступлению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Другого варианта, кроме как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет. <…> Недопустимые высказывания Стано доказывают, что Европейский союз выступает не просто спонсором киевского режима. Своими заявлениями он подстрекает Киев продолжать нападения на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру», – полагает Захарова.
Как сообщало агентство ТАСС, 6 мая Стано на брифинге в Брюсселе на вопрос об отношении ЕС к планам Киева нанести удар по Крымскому мосту ответил: «Украина имеет законное право на самозащиту».
После начала российской спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на нем был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост. Позже намеки на планирующуюся атаку сделали также постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Захарова тогда предупредила, что любые агрессивные действия против полуострова и Крымского моста повлекут за собой ответный удар возмездия.