Путин поблагодарил лидера Лаоса за танки Т-34
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, сообщается на сайте Кремля.
«Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34 – они являются символом Победы. И, конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это очень важно. Спасибо большое», – сказал президент в ходе встречи.
Российский лидер отметил развитие взаимодействия в области обороны и безопасности, а также поддержку научных и гуманитарных связей. Путин также поблагодарил Сисулита за поддержку преподавания русского языка.
Путин сообщил, что держатели карт «Мир» получили возможность использовать их в Лаосе, что, по словам президента, поспособствует росту туристического потока.
9 мая на Красной площади в Москве состоялся парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В параде Победы приняли участие более 9000 человек, включая свыше 1000 участников спецоперации, и порядка 70 единиц техники.
На мероприятии присуствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Перед мероприятием Путин лично встретил иностранных лидеров в Гербовом зале Кремля.