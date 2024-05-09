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Путин поблагодарил лидера Лаоса за танки Т-34

Ведомости

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, сообщается на сайте Кремля.

«Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34 – они являются символом Победы. И, конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это очень важно. Спасибо большое», – сказал президент в ходе встречи.

Российский лидер отметил развитие взаимодействия в области обороны и безопасности, а также поддержку научных и гуманитарных связей. Путин также поблагодарил Сисулита за поддержку преподавания русского языка.

Путин сообщил, что держатели карт «Мир» получили возможность использовать их в Лаосе, что, по словам президента, поспособствует росту туристического потока. 

9 мая на Красной площади в Москве состоялся парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В параде Победы приняли участие более 9000 человек, включая свыше 1000 участников спецоперации, и порядка 70 единиц техники. 

На мероприятии присуствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Перед мероприятием Путин лично встретил иностранных лидеров в Гербовом зале Кремля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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