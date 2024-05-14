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В Кремле отвергли все обвинения Европы в кибератаках и дезинформации

Ведомости

Все заявления европейских стран о попытках России якобы нарастить кампанию по дезинформации и кибератаках носят абсолютно безосновательный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все до одного эти заявления, все демарши со стороны европейских столиц носят абсолютно безосновательный характер. И мы все эти обвинения решительно отвергаем», – подчеркнул Песков.

3 мая МИД Чехии заявлял, что якобы контролируемая российскими спецслужбами хакерская группа «АРТ 28» с 2023 г. совершает кибератаки на чешские учреждения, используя ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook. 6 мая посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии.

Временного поверенного в делах России в Германии также вызывали в МИД ФРГ. Там ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. Спустя несколько дней Германия отозвала своего посла в России.

В Кремле тогда назвали обвинения в адрес России голословными и подчеркнули, что Москва не приемлет их. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения со стороны ФРГ и Чехии в адрес России в хакерских атаках являются безосновательными спекуляциями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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