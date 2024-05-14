В Кремле отвергли все обвинения Европы в кибератаках и дезинформации
Все заявления европейских стран о попытках России якобы нарастить кампанию по дезинформации и кибератаках носят абсолютно безосновательный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все до одного эти заявления, все демарши со стороны европейских столиц носят абсолютно безосновательный характер. И мы все эти обвинения решительно отвергаем», – подчеркнул Песков.
Временного поверенного в делах России в Германии также вызывали в МИД ФРГ. Там ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. Спустя несколько дней Германия отозвала своего посла в России.