Захарова назвала безосновательными спекуляциями обвинения РФ в кибератаках
Обвинения со стороны ФРГ и Чехии в адрес России в хакерских атаках являются безосновательными спекуляциями. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Это безосновательные спекуляции. Они разогревают, мне кажется, просто атмосферу, возможно, делают это в преддверии американских выборов», – сказала она.
Захарова допустила, что «этот хор» из ЕС может быть выгоден США, чтобы раскручивать «антироссийскую карту». Представитель МИДа обратила внимание, что ФРГ и Чехия не приводят доказательств, поэтому проверить их заявления нельзя. Захарова добавила, что «псевдопострадавшие» не задействовали специальные каналы связи по линии компетентных ведомств.
3 мая МИД Чехии заявлял, что якобы контролируемая российскими спецслужбами хакерская группа «АРТ 28» с 2023 г. совершает кибератаки на чешские учреждения, используя ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook. 6 мая посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии.