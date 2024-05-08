Захарова назвала безосновательными спекуляциями обвинения РФ в кибератаках

Временного поверенного в делах России в Германии также вызывали в МИД ФРГ. Там ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. Спустя несколько дней Германия отозвала своего посла в России.