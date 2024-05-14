Заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине пройдет 20 мая

10 мая президент США Джо Байден делегировал госсекретарю страны полномочия по выделению Украине военной помощи в размере $400 млн. Позже Пентагон опубликовал полный список оружия. В пакет помощи вошли, в частности, боеприпасы для NASAMS и систем ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров, дополнительные РСЗО HIMARS и боеприпасы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, а также бронетранспортеры М113 и машины с защитой от мин и засад.