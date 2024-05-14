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Заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине пройдет 20 мая

Ведомости

Заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине пройдет 20 мая, ранее его запрашивала Россия. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«20 мая – в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) начнется заседание по поставкам на Украину западного оружия», – написал он.

10 мая президент США Джо Байден делегировал госсекретарю страны полномочия по выделению Украине военной помощи в размере $400 млн. Позже Пентагон опубликовал полный список оружия. В пакет помощи вошли, в частности, боеприпасы для NASAMS и систем ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров, дополнительные РСЗО HIMARS и боеприпасы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, а также бронетранспортеры М113 и машины с защитой от мин и засад.

14 мая издание The New York Times сообщало, что вооруженные силы Украины столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке страны. В попытке отразить российское наступление они испытывают нехватку войск. В дополнение к численному меньшинству украинцы испытывают острую нехватку оружия, особенно артиллерийских боеприпасов, а вооружение на сумму $60,8 млрд из Соединенных Штатов, одобренное три недели назад, едва начало поступать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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