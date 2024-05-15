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Министр обороны Украины уволил начальника главного управления ракетных войск ВСУ

Ведомости

Начальник главного управления ракетных войск и артиллерии (РВиА) вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Баранов сообщил, что был уволен министром обороны Рустемом Умеровым. Его заявление опубликовало РВиА в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вот и настал момент, когда я вынужден сказать спасибо, но мы не прощаемся», – отметил Баранов.

По словам генерала, приказом министра обороны его назначили на «не менее важное и ответственное направление деятельности».

Баранов был назначен на должность начальника главного управления ракетных войск и артиллерии в 2023 г.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

В этот же день Зеленский также подписал указ о назначении экс-главкома ВСУ чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.

23 апреля на Украине были уволены заместитель министра обороны Виталий Половенко и заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова. Половенко был назначен на должность замминистра обороны в декабре 2023 г. Он должен был разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, усовершенствовать систему вещевого обеспечения и обеспечить своевременное и полное тыловое обеспечение.

1 апреля стало известно, что Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира. Помимо него были уволены заместители руководителя офиса (администрации) президента Андрей Смирнов (курировал юридические вопросы) и Алексей Днепров (фактический начальник канцелярии). Уволили и других советников – Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.

Кроме них с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева. А послом в Молдавии был назначен уволенный 26 марта с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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