Министр обороны Украины уволил начальника главного управления ракетных войск ВСУ
Начальник главного управления ракетных войск и артиллерии (РВиА) вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Баранов сообщил, что был уволен министром обороны Рустемом Умеровым. Его заявление опубликовало РВиА в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Вот и настал момент, когда я вынужден сказать спасибо, но мы не прощаемся», – отметил Баранов.
По словам генерала, приказом министра обороны его назначили на «не менее важное и ответственное направление деятельности».
Баранов был назначен на должность начальника главного управления ракетных войск и артиллерии в 2023 г.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.
В этот же день Зеленский также подписал указ о назначении экс-главкома ВСУ чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.
23 апреля на Украине были уволены заместитель министра обороны Виталий Половенко и заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова. Половенко был назначен на должность замминистра обороны в декабре 2023 г. Он должен был разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, усовершенствовать систему вещевого обеспечения и обеспечить своевременное и полное тыловое обеспечение.
1 апреля стало известно, что Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира. Помимо него были уволены заместители руководителя офиса (администрации) президента Андрей Смирнов (курировал юридические вопросы) и Алексей Днепров (фактический начальник канцелярии). Уволили и других советников – Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.
Кроме них с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева. А послом в Молдавии был назначен уволенный 26 марта с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.