Министр обороны Украины уволил начальника главного управления ракетных войск ВСУ

23 апреля на Украине были уволены заместитель министра обороны Виталий Половенко и заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова. Половенко был назначен на должность замминистра обороны в декабре 2023 г. Он должен был разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, усовершенствовать систему вещевого обеспечения и обеспечить своевременное и полное тыловое обеспечение.