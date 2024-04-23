На Украине уволили заместителя министра обороны Половенко

Половенко был назначен на должность замминистра обороны в декабре 2023 г. Он должен был разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, усовершенствовать систему вещевого обеспечения и обеспечить своевременное и полное тыловое обеспечение на фронте. До назначения Половенко был начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.