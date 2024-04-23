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На Украине уволили заместителя министра обороны Половенко

Ведомости

Правительство Украины утвердило увольнение Виталия Половенко с поста заместителя министра обороны страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Причины отставки не уточняются.

Мельничук сообщил, что уволена также заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.

Половенко был назначен на должность замминистра обороны в декабре 2023 г. Он должен был разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, усовершенствовать систему вещевого обеспечения и обеспечить своевременное и полное тыловое обеспечение на фронте. До назначения Половенко был начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.

9 апреля депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил об увольнении командующего оперативным командованием (ОК) ВСУ «Юг» Андрея Ковальчука и командующего ОК «Запад» Сергея Литвинова.

1 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира. Помимо него были уволены заместители руководителя офиса (администрации) президента Андрей Смирнов (курировал юридические вопросы) и Алексей Днепров (фактический начальник канцелярии). Уволили и других советников – Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.

Кроме них с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева. А послом в Молдавии был назначен уволенный 26 марта с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Сам Зеленский назвал серию увольнений оптимизацией и заявил, что ожидает таких же мер от других чиновников.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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