На Украине уволили заместителя министра обороны Половенко
Правительство Украины утвердило увольнение Виталия Половенко с поста заместителя министра обороны страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Причины отставки не уточняются.
Мельничук сообщил, что уволена также заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.
Половенко был назначен на должность замминистра обороны в декабре 2023 г. Он должен был разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, усовершенствовать систему вещевого обеспечения и обеспечить своевременное и полное тыловое обеспечение на фронте. До назначения Половенко был начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.
9 апреля депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил об увольнении командующего оперативным командованием (ОК) ВСУ «Юг» Андрея Ковальчука и командующего ОК «Запад» Сергея Литвинова.
1 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира. Помимо него были уволены заместители руководителя офиса (администрации) президента Андрей Смирнов (курировал юридические вопросы) и Алексей Днепров (фактический начальник канцелярии). Уволили и других советников – Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.
Кроме них с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева. А послом в Молдавии был назначен уволенный 26 марта с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Сам Зеленский назвал серию увольнений оптимизацией и заявил, что ожидает таких же мер от других чиновников.