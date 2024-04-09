Уволены двое командующих оперативными командованиями «Юг» и «Запад» ВСУ
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил об увольнении командующего оперативным командованием (ОК) ВСУ «Юг» Андрея Ковальчука и командующего ОК «Запад» Сергея Литвинова. Он написал об этом своем Telegram-канале.
«Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова уволили. Это не последние изменения», – написал Гончаренко.
1 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира. Помимо него уволены были заместители руководителя офиса (администрации) президента Андрей Смирнов (курировал юридические вопросы) и Алексей Днепров (фактический начальник канцелярии). Уволили и других советников – Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.
Кроме них с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева. А послом в Молдавии был назначен уволенный 26 марта с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Сам Зеленский назвал серию увольнений оптимизацией и заявил, что ожидает таких же мер от других чиновников.
В феврале киевское издание «Зеркало недели» сообщило, что Зеленский планирует обратиться в конституционный суд Украины за разъяснением, что произойдет с его полномочиями после 20 мая – в этот день истекает пятилетний срок его пребывания на посту президента. Новые выборы главы государства не проведены из-за военного положения. До сих пор обращение в суд не поступило.