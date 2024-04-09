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Уволены двое командующих оперативными командованиями «Юг» и «Запад» ВСУ

Ведомости

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил об увольнении командующего оперативным командованием (ОК) ВСУ «Юг» Андрея Ковальчука и командующего ОК «Запад» Сергея Литвинова. Он написал об этом своем Telegram-канале.

«Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова уволили. Это не последние изменения», – написал Гончаренко.

1 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира. Помимо него уволены были заместители руководителя офиса (администрации) президента Андрей Смирнов (курировал юридические вопросы) и Алексей Днепров (фактический начальник канцелярии). Уволили и других советников – Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.

Кроме них с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева. А послом в Молдавии был назначен уволенный 26 марта с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Сам Зеленский назвал серию увольнений оптимизацией и заявил, что ожидает таких же мер от других чиновников.

В феврале киевское издание «Зеркало недели» сообщило, что Зеленский планирует обратиться в конституционный суд Украины за разъяснением, что произойдет с его полномочиями после 20 мая – в этот день истекает пятилетний срок его пребывания на посту президента. Новые выборы главы государства не проведены из-за военного положения. До сих пор обращение в суд не поступило.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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