Уволены двое командующих оперативными командованиями «Юг» и «Запад» ВСУ

В феврале киевское издание «Зеркало недели» сообщило, что Зеленский планирует обратиться в конституционный суд Украины за разъяснением, что произойдет с его полномочиями после 20 мая – в этот день истекает пятилетний срок его пребывания на посту президента. Новые выборы главы государства не проведены из-за военного положения. До сих пор обращение в суд не поступило.