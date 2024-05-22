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Израиль не намерен принимать ответные меры против МУС

Ведомости

Израиль не будет принимать санкции против Международного уголовного суда (МУС), поскольку не признает его юрисдикцию. Об этом заявил «Известиям» советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«Израиль мало того что не признает этот международный орган, но и категорически отвергает все обвинения, выдвинутые в свой адрес. Израиль не будет выдвигать встречные санкции против МУС, так как не признает его и его юрисдикцию», – сказал советник.

В то же время, добавил Гендельман, «вполне вероятны те или иные действия» со стороны Израиля в отношении Палестинской администрации, которая направила иск в МУС. Вице-спикер кнессета и депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова уточнил, что против палестинских чиновников могут быть приняты экономические меры.

20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, израильские государственные лица могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в Палестине. Среди преступлений, в частности, прокурор назвал геноцид и использование голода как метода ведения войны.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили этот шаг. Нетаньяху назвал решение абсурдным и ложным, а Галант заявил, что прокурор МУС пытается лишить Израиль права на самооборону.

В Кремле сочли реакцию США на эту ситуацию «более чем любопытной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, но в то же время «внимательно наблюдает и фиксирует особенности позиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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