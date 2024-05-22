Израиль не намерен принимать ответные меры против МУС
Израиль не будет принимать санкции против Международного уголовного суда (МУС), поскольку не признает его юрисдикцию. Об этом заявил «Известиям» советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
«Израиль мало того что не признает этот международный орган, но и категорически отвергает все обвинения, выдвинутые в свой адрес. Израиль не будет выдвигать встречные санкции против МУС, так как не признает его и его юрисдикцию», – сказал советник.
В то же время, добавил Гендельман, «вполне вероятны те или иные действия» со стороны Израиля в отношении Палестинской администрации, которая направила иск в МУС. Вице-спикер кнессета и депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова уточнил, что против палестинских чиновников могут быть приняты экономические меры.
20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, израильские государственные лица могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в Палестине. Среди преступлений, в частности, прокурор назвал геноцид и использование голода как метода ведения войны.
В Кремле сочли реакцию США на эту ситуацию «более чем любопытной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, но в то же время «внимательно наблюдает и фиксирует особенности позиции».