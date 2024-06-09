Лавров: Запад услышал и понял сигнал Путина на тему поставок оружия Украине
На Западе услышали и поняли слова президента России Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны в ответ на передачу вооружения Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
«Там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией», – подчеркнул Лавров.
Министр уточнил, что, по его мнению, сигнал Путина поняли и сделают выводы. Если западные страну вооружают противника России, то власти страны будут решать сами, как отвечать на такие враждебные действия. Это является симметричным ответом.
5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
6 июня президент США Джо Байден в интервью ABC News сообщил, что США не намерены разрешать ВСУ наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю.
Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России в конце мая. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США позволили ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Речь идет о районах, граничащих с Харьковской областью. 5 июня Associated Press со ссылкой на американского сенатора сообщило, что Украина уже применяла оружие США для ударов по России.