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Лавров: Запад услышал и понял сигнал Путина на тему поставок оружия Украине

Ведомости

На Западе услышали и поняли слова президента России Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны в ответ на передачу вооружения Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

«Там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией», – подчеркнул Лавров.

Министр уточнил, что, по его мнению, сигнал Путина поняли и сделают выводы. Если западные страну вооружают противника России, то власти страны будут решать сами, как отвечать на такие враждебные действия. Это является симметричным ответом.

5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

6 июня президент США Джо Байден в интервью ABC News сообщил, что США не намерены разрешать ВСУ наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю.

Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России в конце мая. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США позволили ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Речь идет о районах, граничащих с Харьковской областью. 5 июня Associated Press со ссылкой на американского сенатора сообщило, что Украина уже применяла оружие США для ударов по России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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