Байден: США не позволят ВСУ атаковать американским оружием Москву

5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что удары по территории России при участии западных стран означают прямую вовлеченность этих государств в войну против РФ. Тогда же российский лидер сообщил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Каким странам Россия может передать оружие в ответ на действия Запада, не уточнялось.