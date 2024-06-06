Байден: США не позволят ВСУ атаковать американским оружием Москву
США не намерены разрешать ВСУ наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю, заявил президент Джо Байден в интервью ABC News.
«Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль [322 км] вглубь России, и мы не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю», – сказал Байден.
Президент США не дал прямого ответа на вопрос, было ли уже использовано американское оружие для ударов по территории России после того, как он подписал соответствующее разрешение.
Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России в конце мая. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США позволили ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Речь идет исключительно о районах, граничащих с Харьковской областью. 5 июня Associated Press со ссылкой на американского сенатора сообщило, что Украина уже применяла оружие США для ударов по России.
Использовать передаваемое оружие Киеву разрешили и другие западные страны, в числе которых Польша, Дания и Нидерланды.
5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что удары по территории России при участии западных стран означают прямую вовлеченность этих государств в войну против РФ. Тогда же российский лидер сообщил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Каким странам Россия может передать оружие в ответ на действия Запада, не уточнялось.