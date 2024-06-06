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Байден: США не позволят ВСУ атаковать американским оружием Москву

Ведомости

США не намерены разрешать ВСУ наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю, заявил президент Джо Байден в интервью ABC News.

«Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль [322 км] вглубь России, и мы не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю», – сказал Байден.

Президент США не дал прямого ответа на вопрос, было ли уже использовано американское оружие для ударов по территории России после того, как он подписал соответствующее разрешение.

Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России в конце мая. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США позволили ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Речь идет исключительно о районах, граничащих с Харьковской областью. 5 июня Associated Press со ссылкой на американского сенатора сообщило, что Украина уже применяла оружие США для ударов по России.

Использовать передаваемое оружие Киеву разрешили и другие западные страны, в числе которых Польша, Дания и Нидерланды.

5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что удары по территории России при участии западных стран означают прямую вовлеченность этих государств в войну против РФ. Тогда же российский лидер сообщил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Каким странам Россия может передать оружие в ответ на действия Запада, не уточнялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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